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Bahçeli'den sakal esprisi: Bir hafta da bunu konuşsunlar

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sakalıyla ilgili yapılan yorumlara espriyle cevap verdi.
Bahçeli'den sakal esprisi: Bir hafta da bunu konuşsunlar

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sakalıyla ilgili yapılan yorumlara yanıt verdi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, MHP lideri Bahçeli tedavisinin ardından geldiği Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü.

Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti.

Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Bahçeli, Bayburt ve Erzincan gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.

'SAKALDA HİKMET VARMIŞ, BEN DE BIRAKTIM'

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen milletvekilleriyle poz veren Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de, "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.

Geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığından sonra bir süre dinlenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 21 gün aranın ardından MHP Genel Merkezi'ne gelmiş, her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan MHP liderinin sakallı görüntüsü dikkat çekmişti.

SAKALSIZ FOTOĞRAF

Öte yandan MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli’nin parti merkezinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Çeliker’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Bahçeli’nin sakalını kestiği de görüldü.

İşte o paylaşım:

sakalsiz.jpg

 

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