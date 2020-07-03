  • BIST 116.859
  • Altın 391,193
  • Dolar 6,8489
  • Euro 7,6908
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKAMuhafız Alayı Darbe davasında sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu
»

Bakan Ersoy Almanya'da Türkiye'nin turizm hazırlıklarını anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'da Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.
Bakan Ersoy Almanya'da Türkiye'nin turizm hazırlıklarını anlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ersoy, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Berlin'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyonu hakkında Alman Hükümeti yetkililerine bilgiler aktaran Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldi. 

Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Altmaier'e Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti'nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede, heyette yer alan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe de Robert Koch Enstitüsünün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verilerinin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır02 Temmuz 2020 Perşembe 13:16
  • AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den barolara yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama02 Temmuz 2020 Perşembe 13:15
  • Akar'dan Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34
  • Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklifin ilk 19 maddesi komisyonda kabul edildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
  • AK Parti'li Akbaşoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:33
  • AK Parti Grubunda seçim yapıldı30 Haziran 2020 Salı 15:35
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu dönem kavga değil uzlaşma dönemi olmalı30 Haziran 2020 Salı 15:34
  • TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 31 Temmuz'a kadar uzatıldı30 Haziran 2020 Salı 15:34
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kalıcı siyasi çözüm Suriyelilerin çektiği acıya son vermenin tek yolu30 Haziran 2020 Salı 14:01
  • AK Parti İstanbul İl Başkanlığından '100 bin yeni üye' kampanyası30 Haziran 2020 Salı 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti