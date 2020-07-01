Bakan Koca açıklama yapıyor: Vaka sayısının arttığı 5 ili uyardı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor. Koca vaka sayıları ile ilgili uyarılarda bulunarak "Son bir hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da dikkat çeken bir artış var" dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

6 ayı geride kalan salgın insanlığın gündemindeki ciddiyetini koruyor. Türkiye 83 milyon nüfusuyla süreç içinde tüm dünyada takdir toplamıştır.

Dünyaya örnek olan başarıyı kaldığımız yerden sürdürmeliyiz. Yeni vakalarımızda 1000 altına inmemizden sonra yakın günlerde artışlarla bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu artışların dünyadaki gelişmelerle paralel olmadığını bilmeliyiz.

Vaka sayılarındaki artışlar kolaylıkla kontrol altına alınabilecek artışlardır.

Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan herkes bugünün şartlarında hayat kurtaranlardan biridir. Güvence altına alınacak hayatlardan biri ise kendi hayatlarınızdır.

Alınacak 3 tedbir, maske mesafe temizlik. Hem sağlığımızın hem de hürriyetimizin koruyucumuzdur.

Sizleri hem sağlığımıza hem ortak hayatımıza sahip çıkmaya davet ediyorum.

Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel yönden yoksundur. Bu hastalığın başkalarına bulaşmasına sebep olmaktadır.

Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın.

Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak bunu bilemeyiz. Kurallara uymadığımızın için bulaşan virüsü haberimiz olmadan biz de başlarına bulaştırmış oluruz. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz.

Mesafe kuralına uygun davranmak, hastalığı geriletmek için sorumluluk alıyorum demektir.

Uygulama düşünce olarak büyük destek bulmuştur. Uyumsa aynı düzeyde değildir. Maske hayatımıza girmiş olmakla birlikte her durumda kullanılmamaktadır. Kullanan kişilerin ise dikkatli olmadığı görülmemektedir. Maskelerin kullanımı sınırlıdır. Ertesi gün kullanılmamalıdır.

Toplum Bilimleri Kurulumuzla çalışmalar yapmaktayız. Tedbirlere yeterli uyumun gösterilmediği sosyal grupların koşullarını değerlendiriyor.

Tüm dünyadaki sonuçlarıyla ilgilenen salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır.

Bugüne kadarki ülkemizdeki vakaların toplam sayısı 199 bin 906. Vakaların %53.74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir. Bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı 51.16'dır.

VAKA SAYILARI ARTAN VE AZALAN İLLER

2 hafta içinde 5 ilimizin vakalarında dikkat çekici yükselmeler olmuştur. Bu iller; Ankara, G.Antep, Bursa, Konya ve Diyarbakır…

Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır.

İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi de anmak istiyorum;

Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltmıştır.

Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltmıştır.

Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltmıştır.

Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltmıştır.

Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltmıştır.

Gümüşhane'de ise 2 hafta içinde hiç vaka görülmemiştir.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca tek tek açıkladı İşte vaka sayıları artan ve azalan o iller...

Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır.

Bu bize yaş arttıkça daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. 1 aylık süre içinde zatüre gelişen vakaların ortalama yaşlarını göstermiş oluyor. Baştan yaş ortalaması 36 iken giderek daha yaşlı gruba çıktığını görüyoruz.

Bu grafik bize 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızda hastalığın şuan için daha az görüldüğünü görmüş oluyoruz.

Virüsün erkeklerde ileri yaşlarda daha çok görüldüğünü görmüş oluyoruz.

İLAÇ TEDAVİSİ

Ne kadar erken dönemde başlanır. Kendi yayınlarımızı, kendi vakalarımızın sonuçlarından elde ettiğimiz sonuç; Erken dönemde bu ilacın faydalı olduğu. Almanya ise bu ilacın zorunlu olarak her hastaya uygulanmamasını tercih ediyor. Yarın bilimsel olarak giden bakan arkadaşımızın da bir sunumu olacak. Bu sunumdan sonra kaygının ortadan kalkacağını düşünüyorum.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.

65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASI

Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Büyüklerimizle ilgili bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü vefat edenlerin yoğun bakım ve entübe hasta sayımızın giderek arttığını görüyoruz. Bizim şu dönemde normalleşme ile bu virüsü kolay taşıdığını büyüklerimiz için daha risk taşıdığını görüyoruz. O nedenle kısıtlamanın devamından yanayız.

Bu kurallara bağlanan düğünleri uyması çok önemli. En çok bulaşıcılığın da bir araya gelmeyle olduğunu biliyoruz. Genelge ve Bilim Kurulu önerisindeki kurallara uyarak düğünlerin yapılması gerekiyor.