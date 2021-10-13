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Bakan Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz"

Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Bakan Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. İki doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını belirterek, koronavirüs geçirmemiş ve iki doz aşı yaptırmış 18-59 yaş arasındakileri, üçüncü doz aşıları için TURKOVAC gönüllüsü olmaya davet etti.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını bildirdi.

TURKOVAC'ın üçüncü doz çalışması için gönüllü olma çağrısı yapan Koca, "Daha önce iki doz aşı yaptırmış, Kovid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir. 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3000'imiz TURKOVAC'ı tercih etmeli." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaşımının altındaki afişte, "Üçüncü dozu tercih ettiğiniz aşıyla olun TURKOVAC seri üretime geçsin." sloganı yer aldı.

Hatırlatma dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden başvuru yapabilecek, ayrıntılı bilgi ALO 184 hattından alınabilecek. Aşılar, şehir hastaneleri başta olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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