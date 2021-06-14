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Bakan Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgınından etkilendiğini belirterek, "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir." dedi.
Bakan Soylu: Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyeti makamında kabul etti. Bakan Soylu, Türk Jandarma Teşkilatının gerçekten büyük bir kurum olduğunu belirterek, "Jandarmamızın terörle mücadele konusu ayrı bir kahramanlık destanıdır. Bugün şu vakitte 850 timin üzerinde tim sahada terörle mücadele operasyonu gerçekleştirmektedir. Dünyada bu kadar geniş, yaygın ve operatif bir kurum söz konusu değildir. Bu açıdan 12 bin kişi şu anda sahada ve sadece terörle mücadele operasyonu yapmaktadır. Bu bizim için büyük bir onur ve büyük bir gurur kaynağıdır. Terör örgütüne yurt içi dar edilmiş, şimdi de yine kardeş kurumlarımızın vasıtasıyla yurt dışında çok güçlü operasyonlar gerçekleşmektedir. Ayrıca jandarma istihbaratımızın terörle mücadele katkısı da çok güçlüdür" dedi.

'YÜZDE 99 BAŞARI VAR'

Jandarmanın, uyuşturucuyla mücadeleden göç yönetimine kadar çok farklı alanlarda ciddi bir saha yapılanması, saha operasyonu ve başarısı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "2018'de Jandarma Genel Komutanlığının görev sahası alanında suçların aydınlatılması oranı yüzde 68'di. 2020 sonu itibarıyla bu yüzde 80'e çıktı. Kişilere karşı işlenen suçlarda ise yüzde 99 başarı var. Yani jandarmamız sahada bütün kabiliyetini konuşturmaktadır" diye konuştu.

'SİGARA KAÇAKÇILIĞININ ÖNÜNÜ KESTİK'

Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da yasa dışı kök kenevir ekimine karşı büyük bir mücadele verildiğini anlatan Soylu, "Biz sentetik uyuşturucuyu baskıladıkça bu alana yönelmek istiyorlar. Türkiye'de geçen yıl yakaladığımız kök kenevirin piyasa değeri yaklaşık 22,9 milyar TL'ydi. Bu, yaklaşık 115 milyon kök kenevir demektir. Böylece uyuşturucu meselesinde PKK terör örgütünün şah damarlarından birisini daha kesmiş olduk. Yine aynı şekilde 15 Temmuz'dan sonra bir kaçakçılığın daha önünü kestik, bu da PKK'nın para kaynaklarından biriydi; o da sigara kaçakçılığı. Türkiye'de satılan her 4 sigaradan birisi ülkeye kaçak olarak giriyordu. Şu anda satılan kaçak sigara yüzde 2,5-3 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELE HİTAMA ERECEKTİR'

Dünyada hemen her faaliyetin koronavirüs salgından etkilendiğine işaret eden Bakan Soylu, "Virüsten etkilenmeyen tek faaliyet terörle mücadeledir. Jandarmamız, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan ve sahada en etkili sonuçları alan kurumların başındadır. Her birine bir şehidimizin ismini verdiğimiz operasyonlarımızla inşallah bu mücadele çok kısa sürede hitama erecektir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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