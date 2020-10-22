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Balıkesir’de içme suyu şebekesi yenileniyor

BALIKESİR’in 35 yıldır kullanılan ve sık sık patlaması nedeniyle vatandaşların susuz kalmasına neden olan İkizcetepeler’deki 5 bin 604 metrelik Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) içme suyu şebeke hattı yenileniyor.
Balıkesir’de içme suyu şebekesi yenileniyor

Balıkesir şehir merkezinin içme su ihtiyacının İkizcetepeler Barajı’ndan karşılanması amacıyla 1985 yılında döşenen CTP borularına ilave olarak, Duktil Font Boruları döşeniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, toplam 5 bin 604 metrelik içme suyu şebeke hattında tamamlanan 429 metrelik alanda yapılan çalışmaları inceledi. 20 bin metre küplük D2 İçme Suyu Deposu'ndan şebekeye içme suyunu ileten mevcut borunun son zamanlarda sık sık patlaması ve vatandaşları mağdur etmesi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, mevcut isale hattına ilave yeni bir hat yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Ocak ayında BASKİ tarafından Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı Projesi hazırlandı, 19 Ağustos 2020'de ihale edilerek 13 milyon 848 bin 620 TL'lik bedelle işin yapımına başlanıldı. Çalışmaların yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

CTP YERİNE DUKTİL FONT

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “CTP boruların zamanla deforme olması nedeniyle sürekli patlamalar sonucu şehirde su kesintileri yaşanıyordu. Şehirde kronikleşmiş bu sorunun giderilmesi amacıyla; yüklere, basınca, vakuma ve yüksek korozyon dayanımlı, uzun ömürlü, insan sağlığına uygun iç kaplaması ile suyun kalitesini koruma özellikli, deforme olmaksızın esneme kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile depreme en uygun boru olan Duktil Font Boruları'nın döşenmesine başlanıldı. D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattı İnşaatı yapım işi kapsamında; toplam 2 bin 718 metre içmesuyu şebeke ana hattı ve 2 bin 886 metre içme suyu (HDPE) şebeke hattı, 200 adet içme suyu abone bağlantısı, 3 bin 713 metre kanalizasyon şebeke hattı, 109 adet muayene bacası inşaatı, 800 metre parsel bağlantısı olmak üzere; toplam 5 bin 604 metre içme suyu şebeke hattı, 3 bin 713 metre atık su şebeke hattının döşemesi yapılacak” dedi.

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