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Bankacılık sektörü salgında mikro işletmelerin yanında oldu

Türk bankacılık sektörünün mikro işletmelere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, ağustos sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 41,4 artarak 254,8 milyar lira oldu.
Bankacılık sektörü salgında mikro işletmelerin yanında oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini en fazla hisseden kesimin başında gelen KOBİ'ler, istihdam, üretim ve ihracat açısından hayati önem taşıyor.

KOBİ'lerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi, üretim ve istihdama katkı sunabilmesi için hükümet ve ilgili kuruluşlar proaktif tedbirlerle salgının ilk aylarında güçlü destek verdi.

Salgın döneminde Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet limitlerinin artırılması, kısa çalışma ödeneği, kredi yapılandırması, ilave limit açma, kredi taksit ertelenmesi, kredilerde ödemesiz dönemler başta olmak üzere pek çok destek paketi ve uygulama devreye alındı.

Dün de kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdi.

KOBİ kredilerinin 3'te biri mikro işletmelere 
Türk bankacılık sektörü, mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta büyüklükteki işletmeler olarak incelendiğinde 5 milyona yakın KOBİ'nin her zaman yanında olurken, kredi kanallarını da hep açık tuttu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre KOBİ kredilerindeki artış yılın ilk 8 ayında 222,5 milyar lira oldu. KOBİ kredileri bakiyesi de 837,9 milyar liraya yükseldi.

KOBİ'lerin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan mikro işletmelere kullandırılan kredi tutarı ağustos sonu itibarıyla 254,8 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl sonunda 180,2 milyar lira seviyesinde bulunan kredi bakiyesi, 8 aylık dönemde yüzde 41,4'lük artışa işaret etti.

Toplam KOBİ kredilerinin yüzde 30,4'lük kısmı mikro işletmelere kullandırılırken, bu oran son iki yılda artış trendini koruyor. 2018'de toplam KOBİ kredilerinin yüzde 28,3'ü mikro işletmelere kullandırılırken, geçen yıl sonunda bu oran yüzde 29,3'e yükseldi. KOBİ kredisi kullanan firma sayısı da 8 aylık dönemde 2,6 milyondan 3,2 milyona yükseldi. Böylece 8 aylık süreçte KOBİ kredisi kullanan firma sayısında 600 bin üzerinde artış yaşandı.

Küçük işletmelere ağustos sonu itibarıyla kullandırılan kredi tutarı 269,4 milyar liraya, orta büyüklükteki işletmelerin kredi bakiyesi de 313,7 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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