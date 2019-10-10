Barış Pınarı Harekatı’na Başkent’teki belediye başkanlarından tam destek geldi. Farklı siyasi partilere mensup belediye başkanları, harekâtın başarılı olması için askerlerimizin her daim yanında olduklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

Belediye başkanları paylaşımlarında “Ayağınıza taş değmesin kahraman Mehmetçiklerimiz” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye Milli Ordusu'yla beraber Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Ankara'daki belediye başkanları destek paylaşımında bulundu. Farklı siyasi partilere mensup belediye başkanları “gün birlik ve destek günü” diyerek harekâtın başarılı olması için askerlerimizin her daim yanında olduklarını belirtti.

İşte Ankara’daki belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları destek paylaşımları …

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş : Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlatmış bulunmaktadır. Türk Ordusu’na sonsuz güven duyuyor, Mehmetçiğimizin sağ salim yurdumuza dönmesini temenni ediyorum. Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık : Bölücü terör örgütünün sınır dışındaki uzantılarını topraklarımızdan uzak tutmak için Fırat nehrinin doğusunda, Suriye sınırlarında başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda kahraman Mehmetçik gerekeni yapacaktır. Allah yar ve yardımcıları olsun. Göğsünde iman ve vicdan taşıyan, vatanı korumak için yeni bir sefere çıkan şanlı Türk ordusunun her zaman yanındayız.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz : Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak konusunda Türkiye güçlü ve kararlıdır.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek : Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizlerle.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok : Yüce Rabbim şanlı Türk ordusunu Barış Pınarı Harekatı’nda muvaffak ve muzaffer eylesin.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar : Barış Pınarı Harekatı’na başlayan ordumuzun Allah yardımcısı olsun. Dualarımız kahraman Mehmetçiklerimizle.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse : Ya Rabbim, askerimize güç, kuvvet ver şanlı ordumuzu muzaffer eyle. Ya Allah Bismillah. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi, ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın, galip et, çünkü bu son ordusudur İslam’ın.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel : Allah kahraman ordumuzu muzaffer kılsın. Türk milleti ordusunun yanında.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı : Kahraman askerlerimiz, yiğit evlatlarımız ülkemizin bekası için sınır ötesinde. Rabbim Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, kola kanat gersin, muzaffer eylesin. Hiç birisinin ayağına taş deşmesin inşallah.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen : Teröre karşı barışı hakim kılmak için Barış Pınarı Harekatı başlatan kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun.

Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş : Sefer bizim zafer Allah’ın. Gazamız mübarek olsun yiğitler.





Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar : Kahraman ordumuzu sen koru ve muzaffer eyle Allah’ım. Sefer bizim zafer Allah’ındır. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya : Türk milleti ordusunun yanında. La Galibe İllallah (Allah’tan başka galip yoktur.)

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan : Vefalı Türk geldi yine, selam Türk’ün bayrağına!

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut : Kahraman ordumuza Barış Pınarı Harekatı’nda başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun. Dualarımız Mehmetçiğimizle…

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan : Gittiği her yere barış, huzur ve adalet getiren kahraman ordumuzun Allah yardımcısı olsun. Dualarımız Barış Pınarı Harekâtı ile sınırlarımızın emniyetini korumak için mücadele eden Mehmetçiklerimizle birlikte. Şanlı ordumuzun yolu açık olsun.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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