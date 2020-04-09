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Başkan Altınok: Öz kaynaklarımızla maske ve dezenfektan üretiyoruz

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dünyada ve Türkiye’de etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan maske ve dezenfektan üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkan Altınok: Öz kaynaklarımızla maske ve dezenfektan üretiyoruz

Altınok, “Koronavirüs salgınıyla eş zamanlı yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, yaklaşık 10 gün önce öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle dezenfektan ve maske üretimine başladık. Büyük bir memnuniyetle görmekteyiz ki bugün birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi maske üretim atölyelerini kurmaya başlamıştır” dedi.

“DEVLETİMİZ VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMİYOR”

Başkan Altınok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koronavirüsle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte vatandaşın sağlığını ön planda tutan bir politika izlediğinin altını çizerek şunları söyledi:
“3 ay önce dünya gündemine giren koronavirüs salgınıyla eş zamanlı yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, yaklaşık 10 gün önce öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle dezenfektan ve maske üretimine başladık. Büyük bir memnuniyetle görmekteyiz ki bugün birçok Büyükşehir ve ilçe belediyesi maske üretim atölyelerini kurmaya başlamıştır.

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Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşının mağdur olmaması adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve koordinelerinde, bu süreçte gereken tüm tedbirleri almış, başta maske ve eldiven olmak üzere tüm ihtiyaçların giderilmesi konusunda mükemmel bir stratejisi izleyerek dünyaya örnek olmuştur. Yerel Yönetimler olarak bizler de dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek devletimizin ve milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.”

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