Başkan Levent Çamur, Ankaralı sanayicilerin pandemi sürecini anlattı

ORSİAD Başkanı Levent Çamur, katıldığı bir programda Ankaralı sanayicilerin pandemi sürecini anlattı.

OSTİM OSB’nin Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan “Sektör Konuşuyor” programına katılan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, OSTİM Kurumsal İletişim Müdürü Korhan Gümüştekin’in sorularını yanıtladı. Çamur, Ankaralı sanayicinin pandemi sürecindeki durumunu anlatarak, “Sıkıntılara rağmen yatırım iştahımız azalmadı. Salgın krizini fırsata çeviriyoruz. Çin’in alternatifi olacağız” dedi.

YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, genç ve dinamik bir ekipten oluşan yönetim kurulunun, 500’e yakın üyenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkıda bulunmaya çalıştığını, pandemi sürecinde de sanayicinin sorunlarını en üst makamlara taşıdıklarını söyledi. “Bu puslu günler geride kalıp da her şey normale döndüğünde yapacağımız çok iş, atacağımız çok adım var” diyen Başkan Çamur, ORSİAD’ın ihracatı çok önemseyen bir STK olduğunu, tüm üyeleri dış ticaretle tanıştırma hedeflerinin devam ettiğini bildirdi.

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜDÜK

Türkiye ekonomisinin, 2018’deki kur şokundan sonra yaşadığı toparlanmanın, salgınla birlikte sekteye uğradığını anımsatan Levent Çamur, “Buna rağmen geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 4,3 küçülürken Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başardı. Ama yine de ekonomimiz pandemiden çok büyük zarar gördü. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 95’ten fazlası KOBİ niteliğinde. KOBİ’ler hem ekonomimizin bel kemiği hem de pandemi gibi krizlerin yükünü en fazla çeken şirketler. Pandemi döneminde KOBİ’lerimizin önemli bölümünün borçlanma maliyeti yüksek oranda arttı” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK; GÜVEN VE İSTİKRAR

12 Mart’ta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nın KOBİ’lerin geliştirilmesi ve ihracata teşvik edilmeleri konusunda önemli fırsatlar sunduğunun altını çizen Çamur, plandan milim sapılmaması gerektiğini bildirdi. Canlı yayında, sanayicinin sorunlarını dile getiren Çamur, “Öncelikli beklentimiz güven ve istikrar ortamının devamlılığıdır. Ayrıca kredi ve finansman maliyetleriyle ilgili bankacılık sektöründen beklentilerimiz var.”

HAMMADDEDEKİ ARTIŞ BELİMİZİ BÜKÜYOR

“Uygun koşullarda daha fazla kredi fırsatı demek, şöyle bir dönemde üretim ve ihracatta artış demek. Yine salgın kaynaklı lojistik sorunu, hammadde temini sorunu ve hammadde fiyatlarındaki artış belimizi büküyor. Örneğin paslanmaz çelik konusunda yaşanan sıkıntının, yaz aylarında krize dönüşmesinden endişe ediyoruz” dedi.

İÇ PİYASA YERİNE İHRACAT TERCİH EDİLİYOR

Kurdaki artışla birlikte hammadde üreticilerinin bir bölümünün iç piyasaya ürün vermek yerine ihraç etmesi kabul edilebilir olmadığını da söyleyen Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bakanlığımızın mutlaka buna bir formül bulmasını bekliyoruz. Diğer yandan kısa çalışma ödeneğinin devam etmesiyle ilgili beklentimiz en üst düzeyde devam ediyor. Ayrıca kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ötelenmesi, reel sektöre yeni kredi desteği sağlanması da aciliyeti olan konuların başında geliyor. Futbolcuların dahi aşılandığı bir dönemde, ekonominin can damarı ihracatçıların en azından mavi yakalı çalışanlarının aşılanması da acil taleplerimiz arasında.”

YATIRIM İŞTAHIMIZ AZALMADI

Programda sık sık Türkiye’nin geleceğinin yatırımda, üretimde, istihdam artışında olduğunun altını çizen Çamur, “Bunun için de sanayicimize büyük görev düşüyor. Bizim üretmekten, ürettiğimizi satmaktan başka çıkar yolumuz yok. Pandemiye rağmen en azından Ankara sanayicinin yatırımları devam ediyor. Yatırım iştahımızda bir azalma söz konusu değil. Pandemide bölgemizde birçok yeni fabrikanın temeli atıldı. Türk sanayicinin salgın krizini fırsata çevirmeye başladığını görmek de memnuniyet verici. Gerek coğrafi konumu, gerekse güçlü imalat sanayi altyapısı ve katma değerli ürünlere odaklanabilen yapısıyla Türkiye, tedarikte Çin gibi üretim merkezi olan ülkelerin alternatifi olmaya aday” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA