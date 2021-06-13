Başkan Oğuz’un minik misafirleri

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, satranç kursunu tamamlayan ve İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümüyle ilgili kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı.

Başkan Oğuz, ilçede düzenlenen satranç kursunu tamamlayan minik öğrencileri kabul etti. Oğuz, satranç hakkında sorular sorduğu miniklere satranç takımı da hediye etti. Oğuz daha sonra ise İstiklal Marşı’ının kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve karakalem resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Edebiyat öğretmeni olan Oğuz, burada çocuklara Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecine ilişkin bilgiler verdi. Oğuz, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Oğuz son olarak ise belediyenin kitap bağışında bulunduğu Hamdi Eriş Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler Kitap bağışı için Oğuz’a teşekkür ederken, ziyarete sevindiğini söyleyen Oğuz da öğrencilere kitapların okunmasının kendisini daha çok sevindireceğini ifade etti.

Çocukların ilçesi olacağız

Oğuz, ziyaretleri için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Sevgili çocuklar ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Bugün bu makamlarda biz varız ama yarın sizler olacaksınız. Sizler geleceğimizsiniz. Sizler yarınımızın ve ülkemizin teminatı, geleceğin büyüklerisiniz. İlçemizde çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kahramankazan önümüzdeki dönemde çocukların ilçesi olacak ve bu alanda hayata geçirilen projelerle Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.