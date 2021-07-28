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Başkent EDAŞ'ın son 6 aylık karnesi

Ankara’nın elektrik dağıtım şirketi Başkent EDAŞ’ın, yılın ilk yarı karnesi açıklandı. Çeşitli ilçelerde 19 bin 295 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı, 902 pano ile 2 bin 123 trafo ve 241 dağıtım merkezi elden geçirildi.
Başkent EDAŞ'ın son 6 aylık karnesi

Ankara’nın elektrik dağıtım şirketi olan Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’nin (Başkent EDAŞ), yılın ilk yarı karnesi belli oldu.
Çeşitli ilçelerde 19 bin 295 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı, il genelinde 902 pano ile 2 bin 123 trafo ve 241 dağıtım merkezi de elden geçirildi. Ayrıca kentte 29 Km’lik hattın bakımı yapıldı. 442 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ, il genelinde 1904 yeni aydınlatma armatürü taktı. Yeni 303 elektrik panosu ile 53 trafo merkezinin montajı da tamamlandı.

2021’İN İLK YARISINDA NELER YAPILDI?

Başkent EDAŞ’tan yapılan açıklamada, şirketin Ankara’yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattığı vurgulandı. Açıklamada 2021’in ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetleri noktasında yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler aktarıldı: 
“Başkent EDAŞ, Ankara’da hizmet verdiği 19.895 trafo ve 3.086 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. 
(Çeşitli ilçelerde) 19.295 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 902 pano ile 2.123 trafo ve 241 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 29 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.
Toplam 442 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1.904 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 303 elektrik panosu ve 53 trafo merkezi montajı da tamamlandı.”

GAZETE İLKSAYFA-

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