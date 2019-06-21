Başkent’in çehresi değişiyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in muhtelif noktalarında ekonomik olarak ömrünü tamamlayan ve kullanılmayan üst geçitleri kaldırmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğü, birleşme yerleri korozyona uğrayan, merdiven eğimlerinin dik oluşu sebebiyle yayalar için kullanışlı olmayan ve yıpranan üst geçitleri program dahilinde kaldırmaya başladı. İlk olarak Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi.

SIRADA NECATİBEY CADDESİ’NDEKİ ÜST GEÇİT VAR

Ekonomik ömrünü tamamlayan üst geçitleri tek tek kaldırmaya başlayan Büyükşehir Belediyesi ikinci olarak Necatibey Caddesi’ndeki üst geçidi de önümüzdeki günlerde kaldıracak. Söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından üst geçitlerin olduğu yerlere trafik lambaları eklenerek sinyalize edilecek, yaya geçişleri sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi daha estetik bir Başkent için cadde üzerlerinde görüntü kirliliğine sebep olan, atıl durumda bulunan, can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitleri kaldırmaya devam edecek.

