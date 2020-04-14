Başkent’in komşusu Çankırı koronayla mücadelede örnek oluyor

Çankırı, koronayla mücadele kapsamında örnek alınacak şehirlerin başında yer alıyor. Sıkı denetimlerin sürdüğü şehirde “evde kal” çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Çankırı’da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı bir hayli düşük.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan “evde kal” çağrılarına en çok uyan şehirlerin arasında Başkent Ankara’nın yanı başındaki Çankırı geliyor.

Korona ile mücadele kapsamında Çankırı’da sıkı tedbirler alınıyor. Emniyet güçleri, şehrin giriş ve çıkışında AFAD ekipleriyle birlikte kontroller yapılıyor. Sürücülerin ve yolcuların ateşleri kontrol ediliyor. Ateşi yüksek çıkanlar ise en yakın sağlık kuruluşuna götürülüyor.

İl genelinde sık sık “evde kalın” uyarıları yapılıyor, sosyal mesafenin önemine dikkat çekiliyor. Çankırı’daki pek çok fabrikanın korona tedbirleri kapsamında çalışmalarını geçici süreliğine durdurduğu biliniyor.

Çankırı’da koronavirüs vakası kaç? Çankırı’da koronavirüsten kaç kişi öldü ?

Çankırı’daki korona kaynaklı vaka sayısı bir hayli az. Son yapılan resmi açıklamalara göre Çankırı’da korona kaynaklı 25 vaka tespit edildi. Şehirde koronavirüsten kaynaklı ölenlerin sayısı ise bir.

Çankırı Devlet Hastanesi’nde korona tedavisi gören 73 yaşındaki KOAH hastası Osman K.’nın koronadan vefat ettiği öğrenildi. Çankırı’da korona kaynaklı vakaların bir hayli az olması dikkat çekiyor.

Çankırı’da nereler karantina altına alındı?

Öte yandan Çankırı’da bir ilçe merkezi ile iki köy karantinaya alındı. Yapraklı ilçe merkezi ile Çerkeş’in Aliözlü ve Kurşunlu’nun Yeşilözlü köyü karantina uygulamasının yapıldığı noktalar.

Ayrıca Çankırı’da sağlık personellerine örnek bir desteğe imza atıldı.

Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı bazı okullar (Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi ve Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi) bir araya gelerek sağlık personellerine için siperlik ve koruyucu ekipman üretti. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, destekte emeği olan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA -