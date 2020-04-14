  • BIST 98.314
  • Altın 380,258
  • Dolar 6,7955
  • Euro 7,4532
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
SON DAKİKAAkar, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi
»

Başkent’in komşusu Çankırı koronayla mücadelede örnek oluyor

Çankırı, koronayla mücadele kapsamında örnek alınacak şehirlerin başında yer alıyor. Sıkı denetimlerin sürdüğü şehirde “evde kal” çağrılarına büyük oranda uyuluyor.  Çankırı’da koronavirüs kaynaklı vaka sayısı bir hayli düşük.
Başkent’in komşusu Çankırı koronayla mücadelede örnek oluyor

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan “evde kal” çağrılarına en çok uyan şehirlerin arasında Başkent Ankara’nın yanı başındaki Çankırı geliyor.

 Korona ile mücadele kapsamında Çankırı’da sıkı tedbirler alınıyor. Emniyet güçleri, şehrin giriş ve çıkışında AFAD ekipleriyle birlikte kontroller yapılıyor. Sürücülerin ve yolcuların ateşleri kontrol ediliyor. Ateşi yüksek çıkanlar ise en yakın sağlık kuruluşuna götürülüyor. 

cankiri-2.png

İl genelinde sık sık “evde kalın” uyarıları yapılıyor, sosyal mesafenin önemine dikkat çekiliyor. Çankırı’daki pek çok fabrikanın korona tedbirleri kapsamında çalışmalarını geçici süreliğine durdurduğu biliniyor. 

Çankırı’da koronavirüs vakası kaç? Çankırı’da koronavirüsten kaç kişi öldü ?

Çankırı’daki korona kaynaklı vaka sayısı bir hayli az.  Son yapılan resmi açıklamalara göre Çankırı’da korona kaynaklı 25 vaka tespit edildi. Şehirde koronavirüsten kaynaklı ölenlerin sayısı ise bir. 
Çankırı Devlet Hastanesi’nde korona tedavisi gören 73 yaşındaki KOAH hastası Osman K.’nın koronadan vefat ettiği öğrenildi. Çankırı’da korona kaynaklı vakaların bir hayli az olması dikkat çekiyor. 

cankiri-3.png

Çankırı’da nereler karantina altına alındı? 

Öte yandan Çankırı’da bir ilçe merkezi ile iki köy karantinaya alındı. Yapraklı ilçe merkezi ile Çerkeş’in Aliözlü ve Kurşunlu’nun Yeşilözlü köyü karantina uygulamasının yapıldığı noktalar.    

 Ayrıca Çankırı’da sağlık personellerine örnek bir desteğe imza atıldı. 

 Çankırı Belediyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bağlı bazı okullar (Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi ve Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi) bir araya gelerek sağlık personellerine için siperlik ve koruyucu ekipman üretti. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, destekte emeği olan kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. 

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA -

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’in komşusu Çankırı koronayla mücadelede örnek oluyor14 Nisan 2020 Salı 12:00
  • Şeamet tellallığı ne demek? Şeamet ’in kelime anlamı ne?14 Nisan 2020 Salı 10:21
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...14 Nisan 2020 Salı 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Nisan 2020 - ASKİ14 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 14 Nisan 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 14 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Nisan 2020 Salı 09:09
  • “Osmanlı Gibisiniz…!”14 Nisan 2020 Salı 00:45
  • Yetişin!14 Nisan 2020 Salı 00:22
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?13 Nisan 2020 Pazartesi 19:25
  • Alper Kul sosyal medya'dan yardım istedi!13 Nisan 2020 Pazartesi 15:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti