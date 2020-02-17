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Başkent’te 7’den 7’e Drama Akademisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’nda açılan Drama Akademisi’nde 9-10 yaş aralığındaki çocuklara tiyatro eğitimi veriliyor.
Başkent’te 7’den 7’e Drama Akademisi

Gençlik Parkı Kültür ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz ve uygulamalı olarak verilen kursta geleceğin tiyatrocuları yetişiyor. 

    
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2019-2020 Kültür ve Sanat sezonunda, Tiyatro ve Drama kursları ile eğitimlere devam ediyor.

Başkent Tiyatroları’nda açılan “Drama Akademisi”, 7 ‘den 70 ‘e yeni yeteneklere sanatın farklı kollarında kendilerini geliştirme imkanı sağlıyor.

MİNİK YETENEKLER SAHNE TOZU YUTUYOR

9-10 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Drama Akademisi’nde bu sezon 20 kursiyer eğitim görüyor.

Drama eğitimi ile çocukların sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlanırken, tiyatro sevgisi de aşılanıyor. Gençlik Parkı Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ücretsiz kurslarda, sahne tozu yutan minik tiyatroculara; kendini ifade etmeden duygularının farkına varmaya, iletişim yeteneklerini geliştirmeden özgüven kazanmaya, eleştirel düşünmeden spontanlık tekniğini geliştirmeye kadar birçok alanda eğitim veriliyor.

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GELECEĞİN TİYATROCULARI YETİŞİYOR

Geleceğin tiyatrocularının yetiştirildiği Akademi’de, drama ve tiyatro eğitmenleri Yıldız Gülmez, Gözde Kocabıyık, Füsun Demirden ve Burçin Tarhan’ın katıldığı uygulamalı drama eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikası veriliyor. 

Çocukların yeteneklerini keşfetme ve becerilerini geliştirme noktasında drama dersinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten drama ve tiyatro eğitmeni Yıldız Gülmez “Çocukların kendilerini gerçekleştirmeleri, kendilerine güvenmelerini sağlamaları, duygularını ve kendilerini doğru ifade edebilmeleri için rol oyunları, doğaçlamalar ve çocuk oyunları çalışmaları yapıyoruz. Çocuklar 2 yıl eğitimin ardından belli bir seviyeye geliyor” dedi. 


 

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