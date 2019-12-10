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Başkent'te yaprak temizliği

Rengarenk görüntüleriyle bir yandan Başkent’in sokak ve caddelerinde adeta bir görsel şölen sunan dökülen yapraklar, bir yandan da atık su kanallarını tıkayarak tehlike oluşturmaması için hızlı şekilde temizleniyor.
Başkent'te yaprak temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; ana arterler, bulvarlar, meydanlar, geçitler, caddeler, köprüler, yol ve kaldırımlar üzerine düşen kuru yaprakları temizleme çalışması yürütüyor.

YAĞMUR VE ATIK SU KANALLARININ TIKANMAMASI İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan temizlik ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan yaprakların ızgaraların arasından girerek yağmur ve kanalizasyon kanallarını tıkamaması için titiz bir çalışma sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte dökülmesi hızlanan kurumuş yaprakları yollardan toplayarak, özellikle anıt ağaçların sıralandığı Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Cinnah, Necatibey, Mithatpaşa, Çankaya, Ziya Gökalp ve Dögol Caddeleri başta olmak üzere 30 farklı noktada yoğun mesai harcıyor.

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ÖZEL ARAÇLARLA YAPRAK TEMİZLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yaprak toplama çalışmaları; 150 personel, 49 temizlik aracı ve 13 yaprak üfleme makinesi ile yapılıyor.  

Başkent genelinde günlük olarak 2 bin 700 farklı noktada özel olarak dizayn edilen vakumlu yol süpürge araçları ve yüksek basınçlı yıkama araçları ile 7/24 temizleme hizmeti verirken, kaldırım üzerlerinde de elle süpürme ve mini süpürge araçlarıyla temizlik yapıyor.

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