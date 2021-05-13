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Bayramda görevde olan sağlıkçılardan 'evde kalın' çağrısı

Bayramda da görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, vatandaşlardan, salgın nedeniyle bayram gezmeleri yapmaması çağrısında bulundu.
Bayramda görevde olan sağlıkçılardan 'evde kalın' çağrısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nda da hastalara şifa olmaya devam ediyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kovid-19 Aşı Birimi Sorumlusu Filiz Güler, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının bayramda mesai başında olduğunu söyledi.

Sağlıkçıların salgın sürecinde özveriyle görev yaptığına dikkati çeken Güler, "Bayram ziyaretlerimizi lütfen yapmayalım ve yükümüzü hafifletelim. Kurallara uyarsak, inşallah bayramdan sonra güzel günlere ulaşacağız. Biz, aşı birimi olarak özveriyle görevimizin başındayız. Aşı hakkı tanınan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çekirdek aile içerisinde bayramı geçirelim"
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Çağatay Onar, ailesinden uzak bir bayram yaşamanın burukluğunun yanında, insanların sağlığı için görev başında olmanın gurunu yaşadığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının fedakarca görevleri başında olduklarının altını çizen Onar, "Biz bayramda da görev başındayken insanlardan beklentimiz, sosyal teması en aza indirmeleri ve bayram sürecinde çekirdek aile içerisinde bayramlarını kutlamaları. Vatandaşların evde kalmasıyla hastalığın yayılması önlenmiş olacak. Son 10 yılda ülkemizde çok ciddi sağlık yatırımları yapıldı. Bunların faydasını da pandemi sürecinde gördük." dedi.

Başhekim Yardımcısı Nefroloji Uzmanı Dr. Murat Şakacı da vatandaşların sağlığı için bayramda da görev başında olduklarını ifade etti.

Şakacı, insanların, sağlık çalışanlarının mücadelesini göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz salgının ilk gününden itibaren olduğu gibi bu bayram da görevimizin başındayız. Bayram boyunca da çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlardan isteğimiz sosyal mesafelerini korumaları ve bayram ziyaretlerini yapmamaları. Sağlık çalışanları için ve sağlığınız için bu bayramı böyle geçirmenizi istiyoruz. 2 yıldır bayramları ailemden ayrı geçiriyorum. Bu emeklerimiz boşa gitmesin istiyoruz."

Hemşire Bilgün Düzenli ise görev başında olduğu için ailesiyle telefonda bayramlaşabildiğini belirtti.

Düzenli de vatandaşlardan bayramı, fedakarlıklarına devam ederek evde geçirmelerini, ziyarette bulunmamalarını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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