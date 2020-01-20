Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer: Özlük hakları konusunda sona geldik

Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer, belediye başkanlarının özlük hakları konusunda adaletsizlikle ilgili, “Özlük hakları konusunda tüm partilerin desteğini aldık. Yakın zamanda TBMM’de görüşülecek” dedi.

Belediye başkanlarının özlük hakları konusunda 2008 yılı temel alınarak yaşanan adaletsizliğe 7 yıldır emek verdiklerini dile getiren Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer süreci gazetemize anlattı. 7 yıldır verdikleri emek sonucu sona geldiklerini ifade eden Erer, “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten kaynaklı aynı görevi yapan başkanlardan biri diğerinin 4 katı maaş alabiliyor. Bünyelerinde 1500’den fazla belediye başkanı üye barındıklarını ifade eden Eren, bu sayının 3’te 2’sinin özlük hakları sorunu yaşadığına dikkat çekerek, “Bu durum partiler üzeri bir sorun. Tüm partilerden özlük hakları konusunda söz aldık” dedi.

4 KAT MAAŞ FARKI YAŞANIYOR

Belediye başkanlarının yaşadığı sıkıntıları ve süreci Erer gazetemize şöyle anlattı:

“01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası’ndan önce belediye başkanlığı yapmış olan veya o tarihten önce emekli sandığına girişi yapılan devlet memurları belediye başkanlığının özlük haklarından faydalanıyorlar. O tarihten önce emekli sandığına girişi olmayan BAĞ-KUR ve SSK’dan gelen belediye başkanı arkadaşların ise, özlük haklarında büyük sorunlar yaşanıyor. Biri diğerinin neredeyse 4 katı emekli maaşı alıyor. Normalde bir belediye başkanımız 5 bin lira emekli maaşı alıyorsa bu arkadaşlarımız 1200-1300 lira maaşlar alıyor. Burada büyük bir haksızlık var. İşte bu haksızlığın düzeltilmesi ile ilgili 7 yıldır uğraşıyoruz.”

SAYIN ÖZHASEKİ BU İŞİN MİMARIDIR

“Bu konunun çözümünün asıl mimari Mehmet Özhaseki’dir. Biz 7 yıldır uğraşıyoruz. Onun sayesinde bu noktaya gelinmiştir. Sayın Özhaseki’nin bu konuya sahip çıkmasıyla ciddi bir mesafe aldık. Şu anda bununla ilgili yasa teklifi hazırlandı. Gündem çok yoğun olduğu için TBMM’ye gelmesi gecikti. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza teklif son haliyle gösterilecek. Daha sonra TBMM’ye gelerek orada görüşülecek.”

BAŞKANLARIN ÖZLÜK HAKLARI SORUNU PARTİLER ÜSTÜ

“Bizler bu arada CHP, MHP ve İYİ Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarını gezdik. Onlardan da destek istedik. Onlar da özlük hakları ile ilgili kısma haksızlık olduğunu belirterek destek vereceklerini söylediler. Şu anda TBMM’ye gelmesini dört gözle bekliyoruz.”

3’TE 2’Sİ BU SORUNU YAŞIYOR

“Faydalanamayan sayı çoğunluk durumunda. Şu an 1389 belediye başkanı seçildi. Bu rakamın 400-500’ü memuriyetten gelir. Geri kalanı iş insanı, esnaf, çiftçiden gelir. O yüzden 3’te 2 oranında arkadaşlar mağduriyet yaşıyor. Aynı görevi yapıp iki ayrı özlük hakkı olması normal bir konu değil. Belediye başkanı dediğimiz kişi bulunduğu bölgenin lideridir. Herkes ona gider, herkesin sorununu o çözer. Ama onu muhtaç hale getirirseniz bu iş olmaz.”

1500’DEN FAZLA ÜYEMİZ VAR, MEVCUT BAŞKAN SAYISI 731

Mevcut üyeleriyle iyi bir insan kaynağı oluşturduklarını ve tecrübelerini paylaştıklarını belirten Erer, “Şu anda 1500 üyeyi geçtik. Mevcut görevinde olan belediye başkanı sayımız en 731’di. Bir taraftan da şu an iki ekip kurduk. Türkiye’deki bütün belediye başkanlarını tek tek geziyorlar. Ve başkanları üye yapıyorlar. Haftada ortalama 30 üye geliyor. Nisan ayında belediye başkanlarının yüzde 90’ını birliğimize üye olur. Bizler belediye başkanlarının haklarını savunuyoruz. Onlar için mesai harcıyoruz. Onların sosyal hakları için ve toplumdaki yerleri için çaba harcıyoruz. Bunu yaparken de üye sayınız bu konuda belirleyici oluyor. Bu yüzden başkanlarımız birlik beraberlik içinde olmak zorunda. Aynı zamanda tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Bir nevi arkadaşlarımıza danışmanlık yapıyoruz. Burada tecrübeli arkadaşlarımız var. Destek oluyoruz” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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