Bereket Allah’ın Bolluğu

Bereket Allah’ın lütfu keremi, yüceliği ve çoğaltmasıdır. Bu insanlar bereketi sadece ce sadece Allah’tan geldiğine inanmalı ona canı gönülden bağlanmalıyız. Bereket saymamaktır, hesaplamamaktır, aç gözlülükle kaşığı daldırmamaktır. Bereket aldığında değil verdiğindedir, bereket ötekini kendine tercih etmektir. Sahip olduklarının artmasını istiyorsak, onları artırmaya veya saklamaya bakmamaktır. Aksine azaltmaya dağıtmaya ve paylaşmaya bakmalıyız çünkü mal, rızık, ilim ve sevgi almakla değil vermekle artar.

Çünkü sadece verebildiklerinin gerçekte senindir, bunu böyle bilip hayatımızda da böyle davranmalıyız. Rasulullah Efendimiz (S.A.V) bereketin her daim önemine vurgu yapmıştır. Her daim bereketin Cenabı Allah’tan beklenmesi gerektiğini söylemiştir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) in ashabı yiyoruz ama doymuyoruz deyince Peygamber Efendimiz ayrı ayrı yiyor olmalısınız demiş onlar evet deyince işte şöyle buyurmuştur: “Yemeği topluca yiyin ve başlarken Allah’ın adını anın ki ve bereketli olsun” buyurmuştur.

Rasullullah Efendimiz başlıca bereket kaynağıdır, onun yolu berekettir, sevgisi berekettir, Peygamber Efendimiz Hendek savaşı öncesinde Hendeği kazarken berekete şahit olurlar ve üç gün süren açlığın karınlarına oturduğu bir anda Peygamberimiz onları sofraya davet eder hâlbuki yemekleri bir ölçek arpadan ekmek yaparken küçük bir oğlak kesilip sofraya konmuş ancak bu kadar insan hesaba katılmamıştır ancak Yüce Allah’ın ve Peygamberinin berekete bu kadar az yemekle bir ordunun doymasına sebep olmuştur.

Peygamberimiz bereketin Cenabı Allah’tan olduğunu her zaman vurgulamıştır. Kuranı Kerimde Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri göğü de bina yapan, size şekil verip te şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbimiz âlemlerin rabbi Allah ne yücedir buyurur. Mümin Suresi 64 ayet Rabbimize doğru atılan adımlar berekettir. Bereket ancak onunla kayimdir ve kerem sahibine bağlanmayan her niyetin semeresi kısırlığa mahkûmdur, her şey Allah’tandır.

Sadece bizler bu dünyada oyalanan sonunu düşünmeyen her şeyi kendimizden bilen aciz kullarız. Bizler de Cenabı Allah’ın ve Peygamber Efendimizin yolunda gidersek dinimizi anlamaya çalışırsak, Kuranın biz kullarına ve hayattayken anlamaya çalışmayı başarırsak bu güzel bereketlerden bizlerde göreceğizdir. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun, Selam ve Dua ile.