BİK’ten basın mensuplarına el dezenfektanı

Basın İlan Kurumu pandemi günlerinde mesleğini icra eden basın mensuplarına ETİ MADEN tarafından üretilen tamamen yerli ve milli olan BOREL dezenfektan dağıtıyor.

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede en etkin çalışan meslek gruplarından olan basın çalışanları unutulmadı. Basın İlan Kurumu 8 bini aşkın basın çalışanına el dezenfektanı dağıttı. Gazetemiz adına el dezenfektanlarını muhabirimiz Emrah Özcan, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ’nin elinden aldı.

Basın İlan Kurumu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Kısa bir süre önce yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL seri üretime başladı. Bu önemli katkılarından dolayı ETİMADEN’i tebrik ediyoruz.”

8000 BİNİ AŞKIN BASIN ÇALIŞANINA ULAŞTIRILACAK

“ Yerli üretimimiz olan BOREL ’i, Türkiye’de bu zor günlerde gecesini gündüzüne katarak, fedakarca çalışan 8000’i aşkın basın çalışanımıza ETİMADEN’in hediyesi olarak BİK Şubeleri vasıtasıyla ücretsiz ulaştırıyoruz.”

ZARAR VERMEDEN KORUYOR

“ COVID-19 ’la mücadelede dezenfektan kullanımı büyük önem arz ediyor. Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol , gliserol , bor , aloe vera , lavanta , çay ağacı , yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız , içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.”

Emrah Özcan / İLKSAYFA

