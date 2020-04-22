  • BIST 98.455
  • Altın 382,093
  • Dolar 6,9900
  • Euro 7,6027
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
SON DAKİKA76 ülkeden 32 bin Türk vatandaşı ülkeye getirildi
»

BİK’ten basın mensuplarına el dezenfektanı

Basın İlan Kurumu pandemi günlerinde mesleğini icra eden basın mensuplarına ETİ MADEN tarafından üretilen tamamen yerli ve milli olan BOREL dezenfektan dağıtıyor.
BİK’ten basın mensuplarına el dezenfektanı

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede en etkin çalışan meslek gruplarından olan basın çalışanları unutulmadı. Basın İlan Kurumu 8 bini aşkın basın çalışanına el dezenfektanı dağıttı. Gazetemiz adına el dezenfektanlarını muhabirimiz Emrah Özcan, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli’nin elinden aldı.

Basın İlan Kurumu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Kısa bir süre önce yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL seri üretime başladı. Bu önemli katkılarından dolayı ETİMADEN’i tebrik ediyoruz.”

40af84f8-6438-413a-bb30-0daa45599f0e.jpg

8000 BİNİ AŞKIN BASIN ÇALIŞANINA ULAŞTIRILACAK

Yerli üretimimiz olan BOREL’i, Türkiye’de bu zor günlerde gecesini gündüzüne katarak, fedakarca çalışan 8000’i aşkın basın çalışanımıza ETİMADEN’in hediyesi olarak BİK Şubeleri vasıtasıyla ücretsiz ulaştırıyoruz.”

ZARAR VERMEDEN KORUYOR

COVID-19’la mücadelede dezenfektan kullanımı büyük önem arz ediyor. Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.”

3c06d752-b4d6-44f9-a43f-f80ca8a52f49.jpg

Emrah Özcan / İLKSAYFA
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya koronavirüs sıralamasında Türkiye kaçıncı?22 Nisan 2020 Çarşamba 09:31
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...22 Nisan 2020 Çarşamba 09:30
  • Elektrik Kesintisi 22 Nisan 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 22 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ22 Nisan 2020 Çarşamba 09:09
  • Yeni Yapılanmaya Doğru22 Nisan 2020 Çarşamba 00:13
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?21 Nisan 2020 Salı 19:05
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Nisan 2020 - ASKİ21 Nisan 2020 Salı 09:09
  • Sincan Belediyesinde öncelikler yardım21 Nisan 2020 Salı 03:29
  • Fideler toprakla buluşmaya başladı21 Nisan 2020 Salı 02:30
  • Altınlarınızı satmayın21 Nisan 2020 Salı 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti