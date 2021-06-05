Bildiğin kereste!.. 

Yaz aylarının gelmesiyle inşaat sektörü canlandığı için midir nedir, malzeme fiyatlarında olağanüstü bir artış yaşanıyor.

Olağanüstülüğün derecesini şu sorudan anlamak mümkün:

Bir inşaat malzemesi Mart’tan Haziran’a yüzde 100’e yakın zamlanır mı?

Abartı bir soru gibi geliyor ilk etapta. “O kadar da olmaz” diyorsunuz.

Ama bugünlerde inşaat malzemelerinde gerçekten çok garip şeyler oluyor.

Örneğin kereste… Başta çatılar olmak üzere inşaatların pek çok yerinde kullanılan, tahta fiyatları… Almış başını gidiyor.

Bizzat şahit oldum.

Ankara’da bir arkadaşım, Şubat ayı sonu aldığı malzemelerle Mart ayı başında küçük bir müstakil ev yaptı. Evin tüm işlerini kendisi takip etti; malzemeleri kendi aldı, ustaları tek tek kendi buldu vesaire… Haliyle her kalem hakkında noktası virgülüne kadar bilgi sahibi olmuş.

Merak ettim, malzeme fiyatlarını, işçilik fiyatlarını sordum.

Kalem kalem anlattı.

Örneğimizdeki çatı tahtasının metre küpünü Şubat ayı sonunda 1100 TL’ye almış. Mart’ta evi yaptırırken, bir miktar daha lazım olmuş, aynı yerden aynı malzemeyi metre küpü 1600 TL’den almış.

Ve şimdi; Haziran ayı itibariyle bu malzemenin fiyatı 2000 TL olmuş durumda.

Şubat sonundan, Haziran başına yüzde 100’e yakın zam, olacak iş değil.

Sözkonusu arkadaş, Şubat sonu-Mart başı inşa ettiği müstakil evinin çatısı için (değişik ölçülerde) yaklaşık 20 bin TL’lik tahta kullanmış. Bu evi iki-üç ay sonra yani şimdilerde yapmış olsaydı sadece çatı tahtası için cebinden 40 bin TL’ye yakın para çıkacaktı. Korkunç bir fark…

Bu sadece bir kalemde ortaya çıkan zam farkı. Demir fiyatlarında, çimentoda, haliyle beton fiyatlarında yaşanan artışa hiç değinmiyorum.

Yine MDF fiyatları almış başını gidiyor.

2020 Ocak-Şubat ayında 160 TL olan 18 milim MDF fiyatı, bugünlerde 350 ila 450 TL arasında değişiyor.

İki mislinden daha fazla.

MDF ve kereste fiyatlarında yaşanan bu korkunç artış, en az inşaat sektörü kadar mobilya üreticilerini ilgilendiriyor.

Artan aşırı fiyatlardan ötürü ham madde tedariki sorunu yaşıyorlar.

Nitekim Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, bu konuda adeta bin takla atıyor, seslerini yetkililere duyurmak için.

Taklacı zamların fabrikalar tarafından gelişigüzel uygulandığını belirterek, “Esnaf üretim yaparken kazandığını malzemeye gelen zamla geri veriyor. Kimse kafasına göre fiyat uygulamasın. Ticaret İl Müdürlüklerini, Rekabet Kurumunu göreve davet ediyoruz” diyor.

Mobilyacıların MDF tedariki konusunda sıkıntı çektiğini, bulduğu ürünlere de piyasanın çok üzerinde fiyatlandırma yapıldığını kaydeden Başkan Taklacı, şu tespit ve önerilerde bulunuyor:

"2020 yılının sonu itibaren ülke genelindeki mobilya üreticisi esnaflarımız ham madde bulmakta zorluk çekiyor. Artan talep artışı, yeterli üretimin olmaması, üretilen ham maddelerin büyük oranda ihraç edilmesi gibi sebeplerle ham madde tedarik ve fiyatları konusunda esnafımız büyük sorunlar yaşamakta.

Mobilya ham maddesi üreten fabrikalar daha çok yurt dışına ihracat yapıyor, iç piyasanın ihtiyacı karşılanamıyor. Öncelikle iç piyasanın ihtiyacı karşılanmalı, artan ham madde yurt dışına ihraç edilmelidir. İstediği kalınlıkta MDF bulamayan özellikle küçük esnaf çok büyük sıkıntılar çekiyor, üretim aksıyor.”

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İşte yaz geldi; yasakların gevşetilmesiyle düğünler artmaya başladı. Evlilik demek, yuva kurmak demek eş ya demektir; mobilya demektir. Bugünlerde Siteler’de ortalama bir mutfak yemek masası 5 bin TL’ye yakın fiyatlara satılıyor. Kısa bir süre öncesine kadar 2-3 bin TL civarında olan masalar bunlar. Nasıl bu kadar artar diye soruyorsunuz esnafa, malzeme fiyatlarından dert yanıyor; sattığımızın yerine koymakta zorlanıyoruz diyor. Satan da mutsuz, alan da…

Neticede inşaat ve mobilya sektörü malzemelerinde çok ciddi bir sorun yaşanıyor.

Yetkililer bu sese kulak vermeli, özellikle mobilya esnafının ham madde sıkıntısına çözüm bulunmalı.