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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alım başvuru şartları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alım başvuru şartları açıklandı. Alınacak olan 19 öğretim elemanı için başvurular 14.09.2021 ile 28.09.2021 arasında yapılabilecek.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alım başvuru şartları

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alıyor. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alım başvuru şartları Resmi Gazete'nin 14 Eylül 2021 tarihli sayısında yaınlann ilanla duyuruldu. 

Alınacak olan 19 öğretim elemanı için başvurular 14.09.2021 ile 28.09.2021 arasında yapılabilecek.  

Başvuru şartları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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