Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alım başvuru şartları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alıyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi akademisyen alım başvuru şartları açıklandı. Alınacak olan 19 öğretim elemanı için başvurular 14.09.2021 ile 28.09.2021 arasında yapılabilecek.