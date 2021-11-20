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Binali Yıldırım: 2023’te helallik, sandıkta görülecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Bizim milletimiz; cömerttir, helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez. 2023’te helallik, sandıkta görülecek. "
Binali Yıldırım: 2023’te helallik, sandıkta görülecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Gümüşhane’de partisinin İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada partililere seslenen Yıldırım, Gümüşhane’ye 19 senede 18 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi. Toplantıya telefonla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partilileri selamlayarak, Salyazı’da yapımı süren Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nın 2023’ten önce hizmete gireceğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirdikleri en büyük reformun silahlı kuvvetler reformu olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu reform bize darbeden çıkmış bir ordu üzerinden daha 1,5 yıl geçmeden güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı operasyon gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik. Bu silahlı kuvvetler, artık belini doğrultamaz, dedikleri bir anda en başarılı operasyonu gerçekleştirdik. Ocak ayında ise Zeytin Dalı operasyonunu gerçekleştirdik ve Fırat’ın batısını tamamen terör yuvalarından temizledik. Cumhurbaşkanı'mızın döneminde de Barış Pınarı harekatı ile Fırat’ın doğusunu emniyet altına aldık. Sürekli içeride ve dışarıda konuşanları görüyoruz. Bunun sebebi açıktır çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede var olduğu sürece emperyalist güçler amaçlarına erişemiyorlar, oyunları bozuluyor. Onarın kimin iktidar olduğuna ilgileri yok, onların ilgileri; onlara tabi olacak birilerini bulmak. Arkalarında yürüyecek, onlar konuştuktan sonra konuşacak edilgen bir yönetici ve iktidara hevesleniyorlar. Türkiye, bu millet, bu gençler böyle bir duruma izin verir mi? Asla vermezler” diye konuştu.

‘HELALLİK İSTİYOR, VERELİM GİTSİN’

Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helallik’ çıkışıyla ilgili şöyle konuştu:

“Türkiye’yi hazmedemeyenlerin olduğunu biliyoruz, onları da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Bizim milletimiz, cömerttir; helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez, 2023’te helallik sandıkta görülecek. Eğer bir insanı sevmezseniz ülkeye hizmet edemezsiniz. Bizim başarımızın arkasında millet sevdası ve sevgisi var. Bu sevgi öyle bir sevgi ki yıllar geçtikçe azalan değil artarak devam eden bir sevgidir. 2020’nin başından beri bütün dünyanın dengesi bozuldu. Yani o kadar güçlü ülkeler o kadar zengin ülkeler bu mikrop pandemi vesilesi ile çaresiz ve güçsüz kaldılar. Topu topu yarım gramdan az bir mikroptan bahsediyorum. 8 milyarlık dünyamızı kasıp kavuruyor ve elimizden bir şey gelmiyor. Hayat durdu en zor şey değerli kardeşlerim belirsizliktir. Krizi yönetebilirsiniz, kriz olur deprem olur, Allah göstermesin sel olur, kriz olur, yangın olur, bunları yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz.”

Türkiye’nin tarihten gelen sorumluluğunun olduğunu kaydeden Yıldırım, “Türkiye sadece Türkiye değil, gençler değerli kardeşlerim; Türkiye bugün etrafında 1,5 milyar nüfus 30 milyon dolar milli gelirine sahip ve çok büyük bir coğrafyaya hitap ediyor. Dolayısıyla bizim tarihten gelen sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmenin başlıca yolu da dik durmak ve 2023’e emin adımlarla yürümek. Cumhurbaşkanı'mız telefonla bağlanarak hedeflerini ve isteklerini sizlere belirtti. Ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Biz yolları bölerken dedik ki yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye’nin doğusunu batısına kuzeyini güneyine yaklaştırdık ancak tek bir şeye izin vermedik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Çok şükür bugün Türkiye’nin gündeminde terör yok. Tıpkı pandemide olduğu gibi terör olduğunda da gördük ki hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi Amerika gibi bir ülke düşünün dünyanın her yönden ekonomi olarak, askeri güç olarak büyük ülkesi. Dünyanın ayarı bozuldu. Bütün ülkeler aynı sorunu yaşıyor” dedi.

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