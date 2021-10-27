Brüksel İle İş Birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerini temsil eden Brüksel ile dostluk ve iş birliği antlaşmasına imza attı.

Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort ile birlikte gelen heyeti kabul eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bu anlaşmanın ülkemizin yarım asırdan fazladır süren Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde yarar sağlamasını ümit ediyorum. Türk halkının yönünün Avrupa’ya dönük olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle de zaman zaman gelgitler yaşayan ikili ilişkilerin yakın bir gelecekte tekrar doğru yöne evrileceğine yürekten inanıyorum” dedi. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort da Başkan Yavaş’tan övgüyle bahsederek, “Türkiye AB arasındaki ilişkiler uykudaydı sizler sayesinde yeniden canlanacak. Kentin dokusunu korumayı başardınız” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerini temsil eden Brüksel ile ilk kez dostluk ve iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort, Brüksel Başkent Bölgesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Pascal Smet, Belçika Krallığı Büyükelçisi Paul Willy Huynen ve beraberindeki heyeti kabul eden Yavaş, konuklarını Başkanlık makamı önünde Mehteran Takımı’nın gösterileriyle karşıladı.

AB İLE İLK İMZA

AB’nin Başkent’i olarak kabul edilen Brüksel ile yapılan dostluk ve iş birliği antlaşmasına imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AB ile ilişkiler konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Malumlarınız olduğu gibi böylesine anlaşmalar sadece yerel yönetimlerin değil, ülkelerin ilişkilerine de olumlu katkılar yapmaktadır. Bu noktada Avrupa Birliği'nin de başkenti olan Brüksel ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın ülkemizin yarım asırdan fazladır süren Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine de yarar sağlamasını ümit ediyorum. Bu bağlamda, ülkemizin geleceğinin Avrupa Birliği'ne tam üyelikte olduğu düşüncesindeyim. Ülkemizdeki hukuk, demokrasi ve insan haklarının gelişmesinde AB üyeliği sürecinin çok önemli katkıları olmuştur. Türk halkının yönünün Avrupa’ya dönük olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle de zaman zaman gelgitler yaşayan ikili ilişkilerin yakın bir gelecekte tekrar doğru yöne evrileceğine yürekten inanıyorum. Çünkü Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişki, stratejik bir ilişkidir ve bu alandaki gelişmeler, her iki tarafın ortak menfaatinedir. İşte bu nedenle bugün imzalayacağımız ‘Dostluk ve İş Birliği Anlaşması’na farklı bir misyon da yüklememiz ve bu bilinçle hareket etmemiz gerektiği inancındayım. Anlaşmamız çerçevesinde hayata geçireceğimiz projelerimiz bizden sonraki nesillere ve ülkelerimizdeki diğer yerel yönetimlere örnek teşkil edecek ve halklarımızı yakınlaştıracaktır. Kanımca günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu en önemli haslet de budur. Küresel barış ve refahın arttırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için devletlerin güçlerini bir araya getirmesi, kaos ortamından kaçınması ve vatandaşlarının faydasına olacak iş birlikleri içerisinde olmaları gerekmektedir.”

YAVAŞ’TAN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRE KONULARINDA DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Brüksel heyetine Başkent Ankara’yı anlatarak özelliklerinden de bahseden Yavaş, şöyle konuştu:

“Ankara; gelişmiş kentsel altyapısı, kentsel dönüşüm projeleri, rekreasyon alanları, sosyal ve kültürel imkanları, yenilikçi kentsel uygulamaları ile dünya çapında örnek bir metropoldür. Dinamik genç nüfusu, dünya çapında üniversiteleri, bilim ve teknoloji merkezleri, öncü sanayi tesisleri ve ticaret imkanları ile Türkiye’nin gözbebeği bir şehirdir. Başkentimizin gelişmesine de dünyanın farklı kıtalarından 52 ülkenin başkenti ile kurmuş olduğu iş birlikleri de önemli katkılar yapmıştır. Bu ilişkilerimiz çerçevesinde belediye hizmetlerine ilişkin her konuda teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra halklarımızın dostluk bağlarının pekişmesi amacıyla karşılıklı kültürel ve sanatsal projeleri de hayata geçirmekteyiz. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere özellikle içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını süresince bu iş birliklerimizin kıymetini bir kez daha tecrübe ettik. Salgın başında yaptığımız ilk işlerden biri, online bir platform kurarak kardeş kentlerimizi ve diğer dünya başkentlerini bir araya getirmek oldu. Elliye yakın başkentte, salgınla mücadelede edindiğimiz tecrübeleri günlük olarak paylaştık ve birbirimizden çok şey öğrendik. İşte bugün sizlerin de teşrifiyle burada bu gücümüzü daha da artırmak, Belçika Krallığı'nın başkenti, Avrupa Birliği'nin kalbi Brüksel Başkent Bölgesi ile Dostluk ve İş Birliği Anlaşmamızı imzalamak amacıyla toplandık. Bu anlaşmanın imzalanmasında emeği geçen, başta Belçika Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Belçika Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Brüksel-Hub yetkilileri olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.”

Ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlarla mücadele konusunda dayanışma, diyalog ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çeken ve yurt dışında yaşayan Türklerin büyük çoğunluğunun Avrupa ülkelerinde yaşadığını vurgulayan Yavaş, “Brüksel’de de önemli miktarda Türk nüfusu bulunmaktadır. Bu da belediyelerimiz arasında yaptığımız ortak çalışmaların ehemmiyetini arttırmaktadır. Özellikle iş insanlarından oluşan heyet üyelerimizin bir kısmının Türk kökenli olduğunu görmek de beni mutlu etmiştir. Türklerin, çoğu Avrupa ülkesinde huzur ve refah içerisinde; eğitim, siyaset, sağlık, ticaret gibi alanlarda bulundukları topluma katkı sağlaması bizlere büyük gurur vermektedir” dedi.

BAŞBAKAN VERVOORT’TAN YAVAŞ’A ÖVGÜ DOLU SÖZLER: “SİZ GÖREVE GELDİĞİNİZDEN BERİ ŞEHRİN KALKINMASINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADINIZ”

Protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan övgü dolu sözlerle bahseden Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort ise konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Bu misafirperver karşılama aslında iki şehir arasındaki ilişkilerin ne kadar parlak olacağının bir göstergesi. Benim için Brüksel Bölgesi Başkenti adına sizlere hitap etmek ve aramızda iş birliği anlaşması imzalayacak olmak benim için onurdur. Özellikle pandemi sürecinde imza törenimizi ertelemek zorunda kalmıştık ve belki de ertelenmiş olması faydalı bile olmuş olabilir. Uzaktan ve bilgisayar ekranının arkasından görmektense şahsen sizleri görmek bizleri son derece mutlu etti. Sayın Başkan, sizler daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminizde yürütmüş olduğunuz çalışmalarla birlikte kentin dokusunu korumayı başardınız, kültürel ve tarihi anlamda Türk kültürü ve tarihini Beypazarı vesilesi ile öne çıkardınız ve yürütmüş olduğunuz çalışmalarla birlikte uluslararası arenada da iki ödüle de layık görüldünüz. Siz 31 Mart 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına göreve geldiğiniz tarihten bu yana şehirde yürütmüş olduğunuz çalışmalarla birlikte şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlamış oldunuz. Kent içerisinde özellikle çevre dostu hafif ulaşım araçlarının kullanılmasını yaygınlaştırıp desteklediniz yenilenebilir enerji alanında çeşitli çalışmalar yürüttünüz, yoksullukla mücadele alanına değindiniz ve toplumun tüm bireylerinin topluma entegre olması ve kabul edilmesi için birçok adım attınız. İki ödül aldığınızdan bahsetmiştim ve son olarak eylül ayında Dünya Belediye Başkanı ödülüne layık görüldüğünüzü ‘CITY MAYORS FOUNDATION VAKFI’ tarafından bu ödüle layık görüldüğünüzü biliyoruz. Tabi ki yürütmüş olduğunuz daha şeffaf, saydam politikalar ve kırılgan kesimleri daha fazla destekleyecek politikalar sebebiyle bunlara layık görüldüğünüzü biliyoruz. Sizleri Brüksel’de de ağırlamaktan şeref ve onur duyacağız. Bu anlaşma ile uluslararası düzeyde temsiliyetimizi de güçlendirmiş olacağız. Türkiye AB arasındaki ilişkiler uykudaydı sizler sayesinde yeniden canlanacak.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzalayacakları iş birliği anlaşmasının önemine de dikkat çeken Vervoort, “Brüksel bölgesinde önemli sayıda Türk kökenli vatandaşlar ve Türk sivil toplum temsilcileri bulunmakta. Sadece Brüksel şehrinde 40 bin Türk kökenli insanımızın olduğunu ifade edebilirim. Sizlerin de ifade ettiği gibi iş heyeti içinde onların temsilcilerini görüyoruz. Kendileri Kültürel ve ekonomik anlamda bugün şehrimize dinamizmi katmaktadırlar. Sizin ile bir iş birliği anlaşması imzalamak bizim için açık bir şekilde dostane ilişkilerimize geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Buna inanıyoruz. Bu anlaşma bizim temel değerlerimiz olan özgürlük demokrasi adalet fırsat eşitliği gibi konuların ön plana çıkartılmasına fırsat tanıyacaktır. Ve aslında birçok alanda işbirliğine sahip olacağız. Bu alanları ifade etmem gerekirse; çevre ve kentsel gelişim konularında iş birliği, ulaşım, turizm, inovasyon ve bilimsel araştırmalar, afet yönetimi, toplum sağlığı, fırsat eşitliği gibi alanlarda iş birliğine gitme imkanına sahip olacağız” dedi.