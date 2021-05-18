Bu kuaför dükkanında traş ve müzik bir arada

Üniversite mezunu erkek kuaförü Hakan Aydoğdu, farklı konseptiyle dikkat çeken kuaför dükkanında müşterilerini hem tıraş ediyor hem de onlara müzik ziyafeti veriyor.

Çankaya’daki Strazburg Caddesi’nde bulunan bir erkek kuaför dükkânı farklı konseptiyle dikkat çekiyor. “Sanat” adı verilen kuaför dükkanına girenler müzikle karşılanıyor; isteyen müşteri duvarda asılı olan müzik aletlerini gönlünce çalabiliyor, şarkı söyleyebiliyor.

TIRAŞ VE MÜZİK BİR ARADA

Üniversite mezunu olan ve aynı zamanda gitar eğitmenliği de yapan kuaför dükkanı işletmecisi Hakan Aydoğdu, dikkat çeken konseptle ilgili gazetemize bilgi verdi. “Ruhun gıdası” dediği müziği çok sevdiğini ve bunu iş yerine de taşımak için böyle bir konsept oluşturduklarını kaydeden Aydoğdu, “Üniversite yıllarımda yani 1997’den beri müzikle ilgilenmekteyim. Müzik ruhun gıdasıdır. Üzerimdeki stresi müzikle atıyorum. Müzikle aramda çok özel bir bağ var. Hal böyle olunca bunu dükkanımıza da taşıdık. Hem tıraş edelim hem de müşterilerimizin kulaklarının pasını silelim istedik. ‘Sanat Kuaförü’nü açtık. Burada müşterilerimiz hem tıraşını oluyor hem de müzik yapabiliyor, tabii ki kimse kimseyi rahatsız etmemek kaydıyla” dedi.

MÜŞTERİLER İSTEK PARÇA İSTİYOR

İlk kez gelen müşterilerin çok şaşırdığını ve dikkatini çektiğini anlatan Aydoğdu, “Dükkanımıza adım atanlar gitar ve sazdan oluşan müzik aletlerinin duvarda asılı olduğunu görünce ve ‘istediğiniz müzik aletini çalabilirsiniz’ yazısını okuyunca çok şaşırıyor. Müşterilerden istek parça geldiği zaman çalışıyorum, çok mutlu oluyorlar. Bizim meslekte müzikle uğraşan nadir olduğu için insanlar şaşırıyor; ancak herkesin bu durum hoşuna gidiyor. Olumlu eleştiriler alıyorum” diye konuştu.

GÜNDELİK STRESİMİ MÜZİKLE ATIYORUM

“Hangi meslekte olursak olalım herkesin müzikle uğraşmasını isterim” diyen Aydoğdu, “Müzikle insan moral buluyor. Hele ki bugünlerde morale daha çok ihtiyacımız var. Gündelik stresimi atmamda müziğin etkisi büyük. Müzik benim için bir yaşam tarzı hayatımın bir parçası diyebilirim” ifadelerini kullandı. Aydoğdu, beste ve albüm çalışması yaptığını da anlattı.

ATANAMAYINCA KUAFÖRLÜK YAPMAYA BAŞLADI

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden 20 yıl önce mezun olduktan sonra bir süre ücretli öğretmenlik yaptığını anlatan 44 yaşındaki Hakan Aydoğdu, şöyle devam etti: Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 71 aldım, atanamadım. Gitar eğitmeni olduğum için 3 yıl da ücretli müzik öğretmenliği yaptım. O günden sonra da pek üzerine gitmedim. Ücretli öğretmenlikte aldığım para beni tatmin etmeyince babamdan öğrendiğim kuaförlüğü yapmaya başladım. Babam da hem öğretmen hem de berberdi, öğrencilerinin saçını keserdi. Evimizde aletlerimiz vardı, tıraş yapmayı babamdan öğrendim. Ekmek parası için kuaför olarak çalışıyorum bir yandan da müziğime devam ediyorum.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-