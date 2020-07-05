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Bu kütüphane yalnızca bebeklerin

Mamak Belediyesi’nin, bebeklerin erken yaşta kitapla tanıştırılması ve ileride kitap kurdu olmaları amacıyla hayata geçirdiği Bebek Kütüphanesi Yeşilbayır Aile Merkezi’nde hizmete açıldı. 
Bu kütüphane yalnızca bebeklerin

Bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı kütüphanede, çocukların gelişiminin yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek, ebeveyn çocuk aktiviteleri gerçekleştirilecek. 0-3 yaşındaki bebekler ve ailelerinin yararlanacağı kütüphane de yalnızca bebekler değil, uzmanlar tarafından ailelere de eğitimler verilecek. Kütüphane randevu sistemi ile hizmet verecek. Bebek Kütüphanesi ile bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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Kilit rol oynayacak

Bebek Kütüphanesi’nin Ankara’da bir ilk olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için Bebek Kütüphanesi’ni hizmete açtık. Kütüphanemizde yer alan kitapların çocukların gelişimlerinde kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişiminin büyük bir bölümü bu dönemde oluşmaktadır. Hayatımızdaki en önemli evrelerden biri ve biz Mamak Belediyesi olarak eğitimi bu evrede sıfırdan başlatıyoruz. Bebek Kütüphaneleri, bebeklerin kitapla tanışmalarını ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmasını sağlayacaktır. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek okumanın, bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekleyecek. Ebeveynler ve yavrularımız için hayırlı olsun” dedi.


 

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