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Bursa Valiliğinden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

Bursa'da pazar gününden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde soğuk hava ve yağış bekleniyor.
Bursa Valiliğinden 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın 6 ila 10 derece düşmesinin beklendiği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü yağmur şeklinde görülecek yağışla beraber 6 ila 10 derece düşeceği ve sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklendiğinden; ani sıcaklık düşüşüne karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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