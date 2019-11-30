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Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı

Eskişehir’de, Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüsün tıra çapması sonucu 17 kişi yaralandı.
Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsü, Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralanan Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.

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