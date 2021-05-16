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Büyükşehir sıvı gübre üretti

Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya destek vermek ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla bir ilke daha imza atarak sıvı gübre üretti. 
Büyükşehir sıvı gübre üretti

BelPlas tarafından üretilen Organik ve Organomineral Pro-7 gübre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı “Organik Ürünler Tescil Belgesi” aldı. Toprağın ve ekinlerin ihtiyacı olan organik madde ihtiyacını karşılayan gübre,Başkentli çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. 

ÜRETİLEN SIVI GÜBRE RAMAZAN BAYRAMI’NDA BAŞKENTLİ ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK     
Gübre üreten firmalara göre çok daha az maliyetle üretim gerçekleştirdiklerini vurgulayan BelPLAS Genel Müdür Yardımcısı Ali Tokmak,çalışma hakkında şu bilgileri verdi:
“BelPlas A.Ş. olarak yol çizgi boyaları ve vektörle mücadele alanlarında Başkentlilere hizmet veriyoruz. Bunlara ek olarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlamasıyla solüsyon ve sıvı sabun üretimi gerçekleştirdik. Kış aylarında kullanılmak üzere buz çözücü solüsyon BELÇÖZ'ü geliştirdik. Son olarak Başkent'te kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla organik sıvı gübre üretimine de başladık. Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızın çiftçimize fide dağıtımına ek olarak biz de çiftçimize ikinci bir bayram yaşatarak20 bin litre ‘Belplas Organik Gübre’ ve 10 bin litre de ‘Belplas Organomineral Pro-7’ ürünlerimizi 5 litrelik ambalajlarda dağıtacağız.”

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TOPRAKTAN YÜKSEK VERİM ELDE EDİLECEK
Başkentli çiftçiler için geliştirdikleri sıvı gübre sayesinde tarım topraklarının organik madde ihtiyacını karşılayarak, ürünlerden alınan verimi artırmayı hedeflediklerini belirten BelPlas Ar-Ge Müdürü Özgün Kırdar ise,“Topraklarımızdaki organik madde oranı azaldığından dolayı çiftçilerimizin ektikleri ürünlerin verimleri çok düşmekteydi. Bu nedenle organik gübre üreterek topraklarımızı iyileştirmek ve çiftçilerimize zamanla bu topraklardan kazanacağı ürünlerin verimini artırmayı hedefledik. BelPlas organik gübre çok yüksek oranda organik madde içeriğine sahip. BelPlas Organomineral Pro-7 gübre ise organik maddelerin yanı sıra yüksek oranda NPK içeriğine sahip. Bu gübrelerimizi çiftçilerimiz sulama suyuyla beraber kullanabilirler” dedi.

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İçeriğindeki yüksek organik madde konsantrasyonu ile yetişmekte olan ekinlerin dinç, güçlü ve verimli olmasını sağlayacak gübreler,hem bitki gelişiminde eksik nokta bırakmayacak hem de ekinin güçlü temeller üzerinde büyümesine katkıda bulunacak.

BelPLAS tarafından üretilen organik sıvı gübreler; bitkiler yetişirken fide döneminde, çiçeklenmenin başlangıcında, meyve tutumundan sonra ve hasat başlangıcı olmak üzere 4 evrede kullanılabilecek. Her uygulamada 1 dekara karşılık 3-5 litre olmak üzere 4 kez damla-sulama ile toprağa uygulanabilecek.

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