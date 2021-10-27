  • BIST 1.519,250
  • Altın 547,87
  • Dolar 9,5007
  • Euro 11,0245
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Buz Pisti İçin Hummalı Çalışma

Keçiören Belediyesi, ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde yer alacak dome çadırlı buz pistinin yapımına başladı. Önümüzdeki aylarda hizmete sunulacak pist bir belediye tarafından yaptırılan ‘kalıcı buz pisti’ olma özelliğiyle de Türkiye’de bir ilk olacak.
Buz Pisti İçin Hummalı Çalışma

TÜRKİYE’DE İLK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 5 bin metrekarelik spor kompleksinin içinde yer alacak olan 300 metrekarelik buz pistinin yaz kış hizmet vereceğini belirterek, “Ovacık Mahallemizde özel nano teknoloji blackout branda ile kaplanacak olan tesisimizin pisti ‘doğal buz’ özelliğiyle dünya olimpik buz pisti sistemi ile aynı standartlara sahip olacak. Böylece Türkiye’de belediye eliyle kalıcı olarak yapılan ilk dome çadırlı buz pistini de şehrimize kazandırmış olacağız.” dedi.

FERAH BİR ORTAM SUNACAK

Altınok, piste ilişkin teknik detayları şöyle aktardı:
“Her seansta 70 kişinin faydalanabileceği tesis, hazırlık alanı ve buz pistinin bulunduğu 2 bölümden oluşacak. 50 metrekarelik ilk bölümde sporcularımız kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlarını hazırlayacaklar. 300 metrekarelik ikinci bölümde ise buz pisti yer alacak. Yarım küre halindeki mimariye sahip dome çadırlı buz pistimiz 10 metrelik yüksekliğiyle ferah bir ortam ve muntazam bir akustik sunacak. Rüzgâr ve kar yükü direnci yüksek olan bu pist aynı zamanda sporculara güvenli bir ortam sağlayacak.”
Buz pistinin inşa edildiği 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda kaykay parkuru, tenis kortu ve çeşitli sosyal donatı alanları da bulunacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaykaycılar Buluşuyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:08
  • Gençlik Kampı Kayıtlar Başlıyor 28 Ekim 2021 Perşembe 00:07
  • Etimesgut’a Yeni Park28 Ekim 2021 Perşembe 00:06
  • Dijital İzleme eğitimleri tamamlandı28 Ekim 2021 Perşembe 00:05
  • Cumhuriyet Bayramı'nda Temeli Atılacak28 Ekim 2021 Perşembe 00:04
  • Brüksel İle İş Birliği28 Ekim 2021 Perşembe 00:03
  • Botanik Sonbaharı Selamlıyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:02
  • Bisiklet Meclisi Genel Kurulu Yapıldı28 Ekim 2021 Perşembe 00:01
  • Özet Getirene Kitap Hediye27 Ekim 2021 Çarşamba 15:30
  • Kazan’a “Kahraman” unvanı verilişinin 5. yıl dönümü 27 Ekim 2021 Çarşamba 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti