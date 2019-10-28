  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Çam fıstığı ailelere geçim kaynağı oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, OGM tarafından ağaçlandırılan 10 bin dekar arazide yetişen 100 ton çam fıstığı, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından toplanıyor.
Çam fıstığı ailelere geçim kaynağı oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından "gelir getirici tür ağaçlandırması" kapsamında 10 bin dekar alana dikilen fıstık çamları, ailelere geçim kaynağı oldu.

İlçeye bağlı Kemer, Kurtutan, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde OGM tarafından dikilen ağaçlarda çam fıstığı hasadı başladı. Yaklaşık bir ay süren hasat döneminde sabah erken evlerinde çıkan aileler, gün boyunca ellerindeki sırıkla dallardaki içi dolu kozalakları yere düşürüyor.

Toplanan kozalaklar, daha sonra mahallerde kurulan alım merkezine getirilerek, alıcılara kilogramı 3,5 liradan satılıyor.

Adala Orman İşletme Şefi Osman Araz, bölgede yaklaşık 15 bin dekar araziyi fıstık çamı ile ağaçlandırdıklarını söyledi.

Bölgede 10 bin dekarlık alanda çam fıstığı verimine başladığını ifade eden Araz, "Yıllık ortalama 100 ton civarında kozalak elde ediyoruz. Şu anda 75 ailemiz burada kozalak topluyor. Hasat dönemi bölgede yaşayan vatandaşların toplamda 500 bin lira gelir elde edeceğini tahmin ediyoruz. Yeni fidanlarımızın meyve vermeye başlamasıyla fıstık çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından yıllık 450-500 ton kozalak hedefliyoruz. Bununda bugünkü değeri ile 2 milyon lira olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Kozalak ekmek teknemiz oldu"

Kurttutan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya da mahalle halkının çam fıstığı kozalığından yüzünün güldüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Cevriye Serin ise birçok ailenin kozalak hasadıyla iyi bir gelir elde ettiğine işaret etti.

Serin, "Kozalak ekmek teknemiz oldu. Buradan para kazanıp çocuklarımızı okutuyoruz. Geleceğimize katkı sağlıyor. Bunları dikenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Zekiye Olgun da kozalak toplamanın kadınlar için zor olduğunu belirterek, "Dün eşimle 10 saatte yaklaşık 300 kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç elde ettik." dedi.

Ali Serin de günlük 200-250 kilogram kozalak topladıklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık faizi resmen indirdi25 Ekim 2019 Cuma 09:52
  • Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci25 Ekim 2019 Cuma 09:14
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: İşte doların ilk tepkisi24 Ekim 2019 Perşembe 14:04
  • Otomobil satışlarında yüzde yüz artış gerçekleşti24 Ekim 2019 Perşembe 11:38
  • İki yeni vergi daha yolda24 Ekim 2019 Perşembe 11:14
  • Piyasaların gözü kritik faiz kararında!24 Ekim 2019 Perşembe 11:10
  • Trump'ın açıklamaları sonrası dolarda son durum24 Ekim 2019 Perşembe 08:03
  • "Fiyatı şişirip sonra indirim yapıyorlar"23 Ekim 2019 Çarşamba 14:02
  • Doğal gazda 'haksız tahsilat'ı önleyecek karar23 Ekim 2019 Çarşamba 12:30
  • Coinshares'in güvenlik bölümü başkanı Demirörs: Bitcoin'i durdurmak imkansız23 Ekim 2019 Çarşamba 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti