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Camilere güneş enerjili su ısıtma sistemi yerleştirildi

Gölbaşı Belediyesi, insanları temiz enerji ile tanıştırmak, bilinçlendirmek; camilerde ve kültür merkezlerinde 24 saat sıcak suyun akmasını sağlamak amacıyla güneş enerji sistemini getirdi.
Camilere güneş enerjili su ısıtma sistemi yerleştirildi

Gölbaşı’nda özellikle kış aylarında soğuk su ile abdest alan vatandaşların daha rahat ve üşümeden abdest alabilmeleri için Gölbaşı Belediyesi, Kültür Merkezlerine ve cami şadırvanlarına Güneş Enerjili su ısıtma sistemi yapmaya başladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “54 mahallemizde 50 adet cami şadırvanına ve 5 kültür merkezimize güneş enerjili su ısıtma sistemi kurduk. Bu çalışmalarımızın Gölbaşı’nda yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

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“Vatandaşlarımız ibadetlerini rahat yapıyor”
Güneş enerjili su sistemi sayesinde vatandaşların ibadetlerini rahat yaptıklarını dile getiren Başkan Ramazan Şimşek “Camilerimize ibadetini yapmak için gelen herkes, özellikle kış aylarında erinmeden, üşenmeden, elini soğuk suya vurmadan sıcacık suyla abdestlerini alabiliyor. Bir yandan da vatandaşlarımızda çevre dostu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda attığımız adımlara devam edeceğiz. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan camileri yeşil enerjiyle tanıştırmayı, insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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