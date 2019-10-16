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Can çekişirken bile bıçakladılar

İstiklal Caddesi'nde üniversiteli Halit Ayar’ı acımasızca öldüren Emra Yaşar ve Erhan Kurdal’a ağır müebbet istendi. Zanlıların, Ayar’ı yere düştükten sonra da bıçakladıkları belirlendi
Can çekişirken bile bıçakladılar

İstanbul Beyoğlu'na bağlı İstiklal Caddesi'nde geçen ay İTÜ'lü Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesi olayında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Sanıklardan Emra Yaşar'ın, göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yerde can çekişen Ayar'ı sırtından bıçaklamaya devam ettiği, kalkmak isterken diğer sanık Erhan Kurdal'ın da Ayar'ın karnına tekmelerle vurarak ölümüne sebebiyet verdikleri iddia edildi.

Mağdur Mustafa Nihat Nalçacı ifadesinde "Paramız yok dedik. Olay çıkmasın diye Erhan Kurdal'a sarılıp 'Hepimiz kardeşiz' dedim. Ancak bizi bıçakladılar" dedi. Mağdur Tolga Ozan da "Yere düşen Halit'i hem bıçaklayıp hem tekmelediler" diye konuştu. Tutuklu sanık Emra Yaşar ifadesinde alkollü olduğu için fazla bir şey hatırlamadığını iddia etti. Erhan Kurdal da olayın nasıl çıktığını hatırlamadığını öne sürdü.

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