Çankırı’da tıkanan yağmur suyu hatları ve mazgallar temizleniyor

Çankırı Belediyesi, yağmur suyu hatlarının temizliğine başladı. Şehrin en işlek alanlarından Cumhuriyet ve Buğday Pazarı Mahallelerinde başlayan çalışmalar kapsamında yağmur suyu hatları ile mazgalları temizleniyor. Çalışmalarda kombine araç kullanılıyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu mazgallarında birikerek tıkanıklığa sebep olan atıkları yağmur suyu hatlarından uzaklaştırmak için çalışmalara başladı. Şehir merkezinden başlayan çalışmalar, tüm merkez ilçe tamamlanana kadar devam edecek.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, özellikle şehrin birçok alanına yerleştirilen mobil atık merkezlerine atılmayarak geri dönüşüme kazandırılamayan atıklar yüzünden yağmur suyu hatlarında tıkanmalar yaşadıklarını belirtti.

Esen, “Çalışmalarımıza öncelikle Cumhuriyet ve Buğday Pazarı Mahallerimizden başladık. Bu bölgelerde insan yoğunluğu fazla olduğu için çöp sorunu da diğer alanlarımıza göre daha fazla oluyor. Mazgallara atılan plastik malzemeler, yüz maskeleri, gıda ürünlerinin paketleri, tıbbi eldiven, plastik şişeler gibi atıkları maalesef yağmur suyu hatlarımızdan çıkartıyoruz. Ekiplerimiz, bu çalışma için her yıl daha fazla mesai harcamak zorunda kalıyor. Hem iş gücü hem de zaman kaybı yaşıyoruz. Yağmurların yağması ile birlikte bu tıkanıklıklar bizlere su baskınları olarak geri dönüyor. Yağmur suyu ızgaralarımız çöp atma alanları değil, bu yüzden vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.