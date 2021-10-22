Çankırılı Kadınlar Şehir Turunda

Çankırı Belediyesinin kadınlar için düzenlediği kent gezisi devam ediyor. “Şehrimi Geziyorum” projesi kapsamında dördüncü turunu düzenleyen Belediye, Çankırı’nın tarihi ve kültürel mekânlarını tanıtıyor.

Çankırı’da yaşayan kadınlar, Belediyenin Şehrimi Geziyorum Projesi’ne büyük rağbet gösterdi. Şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekânlarını tek tek gezen ziyaretçiler, yaşadıkları şehri daha iyi tanımamanın ve sosyalleşmenin tadını çıkardı.

Yer Altı Tuz Şehri’nde Türk bayrağı açarak poz veren katılımcılar, şehir turu düzenleyen Başkan Esen’e teşekkür etti.

Her Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası önünden kaldırılacak araç ile geziye katılmak isteyen kadınlar, gezi öncesinde isimlerini Hilal Masa’ya yazdırarak şehir turu hizmetinden faydalanabilecek.