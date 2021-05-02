Cansuyu'ndan Gazze'deki muhtaçlara yardım eli

Cansuyu Derneği, 2021 Ramazan Organizasyonlarında Filistin’in Gazze bölgesindeki muhtaçlara yardım elini uzattı.

Nerede gerçek bir muhtaç varsa orada olmayı kendisine amaç edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2021 Ramazan Organizasyonu kapsamında yardım faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Her yıl ramazan ayında “Kazancımız Allah için verdiğimizdir” sloganı ile Türkiye’nin 81 iline ve dünyanın muhtaç ülkelerine hayırsever vatandaşların emanetlerini ulaştıran Cansuyu, bu Ramazan ayında da kriz bölgelerini önceleyerek yardım organizasyonları düzenliyor.

2 Milyonun üzerinde insanın yaşam mücadelesi verdiği Filistin’in Gazze şeridinde kriz bitmiyor. 2006 yılından bu yana İsrail’in kara, deniz ve havadan abluka altına aldığı bölgede insani yardım ihtiyacı devam ediyor.

4000 GAZZELİ MUHTACA TEMEL YİYECEK

Kurulduğu günden bu yana Orta Doğu’nun kanayan yarası Gazze’de birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Derneği, Ramazan ayında da mazlum kardeşlerini unutmadı. 4000 Gazzeli muhtaca içerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar dağıtıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından iftarlık yiyecekler Gazzelilerin sofralarına ulaştırıldı. Yapılan yardımlar bölge halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

“SOFRALARINA MİSAFİR OLDUK”

Gerçekleştirilen yardım organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar hayırseverlerin emanetlerini sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Yaşar: “Orta Doğu Ülkesi Filistin’in Gazze şeridinde yıllardır dinmeyen acı ve gözyaşı bölgedeki krizi derinleştiriyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana Gazze’deki kardeşlerimizin yardımına koşup yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Şimdi de Ramazan’ın bereketini ve coşkusunu onlarla paylaşmak için yardım organizasyonu düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın bizlere emanet ettiği kumanya ve iftarlık yiyecekleri 4000 Gazzeli kardeşlerimize ulaştırarak sofralarına misafir olduk. İnşallah bölgedeki yardımlarımız devam edecek.” dedi.