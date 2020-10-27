  • BIST 1.148
  • Altın 497,388
  • Dolar 8,1281
  • Euro 9,5978
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi

SULTANGAZİ'de bir binanın çatı katındaki pencereden çatıya çıkan çocuğun tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Çatıya çıkan çocuk yürekleri ağza getirdi

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın çatı katındaki açık olan pencereden dışarı çıkan bir çocuk, çatıya çıkıp oynamaya başladı. Yürekleri ağza getiren bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuğun çatıda ilerlemesi üzerine o anları görüntüleyen bir vatandaşın, "Ne yapıyorö bu dediği duyuluyor. Bir süre çatıda oyalanan çocuk daha sonra içeri girdi. 

HİÇ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇATIDA ÇALIŞAN İŞÇİLER

Öte yandan, İsmetpaşa ve Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kiremit döşeyen işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiç bir güvenlik önlemi almadan çalışmaları adeta kazaya davetiye çıkardı. İşçilerin güvenlik halatı, baret gibi hiç bir güvenlik önlemine gerek duymayarak hayatlarını hiçe saymaları, görenleri hayrete düşürdü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hafif ticari aracın çarptığı minik Uygar, hayatını kaybetti26 Ekim 2020 Pazartesi 16:53
  • Saraylardan sokaklara 'kara' talihli kediler26 Ekim 2020 Pazartesi 11:34
  • Hurdacı buldu, incelemeye alındı; Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor26 Ekim 2020 Pazartesi 10:11
  • Kütahya'daki Boyalı Dağı sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü26 Ekim 2020 Pazartesi 09:59
  • Kamyon ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı25 Ekim 2020 Pazar 21:10
  • 30 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı25 Ekim 2020 Pazar 20:12
  • Bolu’da 12 ev ile ahırlar yandı25 Ekim 2020 Pazar 19:14
  • Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı25 Ekim 2020 Pazar 18:18
  • Otomobil bağa uçtu: Sürücü ve annesi yaralı25 Ekim 2020 Pazar 16:40
  • Antalya'da 'köpekler dağlık alana bırakıldı' iddiası25 Ekim 2020 Pazar 15:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti