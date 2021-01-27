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Çaydanlık devrilmesiyle yanan Hamit sargılarla kaplandı

Kars'ta, ocak üstünde içindeki suyun kaynadığı çaydanlığı çekip, üzerine deviren Hamit Akçilad'ın (2) vücudu, kaldırıldığı hastanede yanıklar nedeniyle sargılarla kaplandı. Akçilad'ın vücudunun büyük bölümünde ikinci derecede yanıklar oluştuğu belirtildi.
Çaydanlık devrilmesiyle yanan Hamit sargılarla kaplandı

Olay, 21 Ocak'ta Subatan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Halime- Yusuf Akçilad çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Hamit, annesinin çay yapmak için su koyup, ocağa bıraktığı çaydanlığı çekerek, üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü kaynar suyla yanan Hamit, ailesi tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hamit Akçilad, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunun tamamı ikinci derece yanıklar nedeniyle sargılarla kaplanan Akçilad'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Baştan aşağı yanan oğlunun konuşamadığını, çektiği acı nedeniyle sadece ağladığını belirten baba Yusuf Akçilad, "Eşim ocağın üzerine çayı bıraktı. Çok yaramaz olan Hamit de arkasından elini atıp çaydanlığı üzerine çekiyor. Yüzünden göbek deliğine kadar ve sağ kolunda yanık var. Hemen hastaneye götürdük, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler. Yanıkları ile ilgili doktorlar ikinci derece yanık olduğunu söyledi. Çocuğun vücudunda iz kalmaması için bizi burada tutuyorlar. Hastaneden çok memnunuz. Anne- babaların dikkat etmesi geriyor. Çocuk 2 yaşında ve çok acı verici bir olay. Derdini anlatamıyor. Sadece ağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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