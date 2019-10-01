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ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden, ağustos ayı yaş çay bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı bildirildi.
ÇAYKUR ağustos ayı yaş çay bedellerini ödedi

Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ağustos ayında üreticilerden aldıkları 66 bin ton yaş çayın karşılığı olan yaklaşık 159 milyon liranın üreticilerin hesabına dün aktarıldığını söyledi.

Alim, üreticilerin yaş çay bedellerini bugünden itibaren ilgili banka hesabından çekilebileceğini belirtti.

Ödemelerin düzenli şekilde aksatılmadan yürütüldüğünü ifade eden Alim, üçüncü sürgün alımlarında ise sona yaklaştıklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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