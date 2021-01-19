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Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Rize ekibi, Tomas yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 21 puan topladı.

Öte yandan kulüp yetkilileri, yeni teknik direktör konusunda Gaziantep FK'den ayrılan Marius Sumudica ile görüştüklerini kaydetti.

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