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"Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek Mursi'nin dramının da unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.
"Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yabancı basın mensupları ile kahvaltı programında buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası hukukun verdiği imkanları sonuna kadar kullanarak meselenin (Mursi'nin vefatı) aydınlığa kavuşturulması için mücadele edeceğiz" dedi.

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza gösterilmediyse, Muhammed Mursi'nin de dramının unutulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

"Birleşmiş Milletler'in Mursi'nin şüpheli ölümünü muhakkak gündeme alacağını" belirten Erdoğan, BM'nin sorumlulardan hesap soracağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizlere hak, hukuk, özgürlük dersi verenler Mısır halkının yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanının darbe mahkemelerinde ölümüne sessiz kalsa da biz sessiz kalmayız" şeklinde konuştu.

"Biz basın yayın organlarının halk adına siyasetçileri denetlemesine, milletin çıkarları için gözcülük yapmasına asla karşı çıkmadık, çıkmıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Bilakis denetim aracı olması gereken medyanın bir tahakküm aracına, siyaseti kendi istekleri doğrultusunda biçimlendirme vasıtası haline dönüşmesine itiraz ediyoruz. 

Erdoğan, "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır." dedi.

 

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