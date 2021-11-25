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Çeyiz alma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

ADANA'da imam nikahlı çiftin ayrılmasının ardından çeyizleri geri almak için gelen kız tarafının yakınları ile erkek tarafının yakınları arasında kavga çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Çeyiz alma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Olay, saat 21.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Velat A. ve Bahar K., yaklaşık 8 ay önce imam nikahı ile evlendi. Bir süre önce anlaşamayan genç çift, ayrıldı. Ayrılığın ardından iddiaya göre iki aile arasında husumet başladı. Bahar K.'nın erkek kardeşleri, akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte kız kardeşinin çeyizi almak için Velat A.'nın babasının evine gitti. Çeyizleri otomobile yerleştirildiği sırada iki taraf arasında  kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiği olayda, Ferhat K., Ferhat A., Şehmuz K. ve Engin A. yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından yakında bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 10 adet tabanca kovanı, 2 adet boş tüfek kartuşu bulunurken, kız tarafının geldiği otomobilde kurşun izlerine rastlandı.

Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

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