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CHP'li Özel: Stokçuluk varsa ekonomi kötü demektir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir ülkede stokçuluk varsa ekonomi kötü, fiyat istikrarı yok demektir. Bir ülkede stokçuluğun olduğunun tespiti, o ülkenin kötü yönetildiğinin tescilidir" dedi.
CHP'li Özel: Stokçuluk varsa ekonomi kötü demektir

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, ekonomide gemi kayaya vurdukça AK Parti'nin çare olarak körfez ülkelerine gittiğini veya körfez ülkelerinden birilerini burada ağırladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Stokçuluk bizim dinimizde haramdır?' sözlerini hatırlatan Özel, "Bir ülkede stokçuluk varsa ekonomi kötü, fiyat istikrarı yok demektir. Suçlu sensin. Sorumlu sensin. 2 Ekim 2018'de 'Stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın' diye tehdit ediyor. 5 Kasım 2020'de 'Üretici ve tüketiciyi mağdur eden bu stokçuların canını okuyacağız' diyor. Yani 4 yıldır stokçular var, hedef gösteriyor ama hiçbir şey yapmamış, bugün bir daha söylüyor. Bir ülkede stokçuluğun olduğunun tespiti, o ülkenin kötü yönetildiğinin tescilidir. Bu tescil, bugün uçakta Erdoğan tarafından yapılmıştır. 20 yılın sonunda 'Ben beceremedim' diyor, 'Memlekette stokçuluk oldu' diyor. Beceremediysen bırakıp gideceksin. Sandığı getireceksin; derhal seçim, erken seçim, ondan sonra vatandaşın yüzünü güldüren sonuçlar. 20 yılın sonunda memleketi getirdiğiniz nokta bu. 1970'lerde Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık diye Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra yaşanan yokluk ve onunla dalga geçen küstahlar, şimdi Türkiye'yi aynı yokluğa getirdiler. O zaman 7 cihanı karşımıza alıp Kıbrıs'ı kurtarmıştık, şimdi neyi kurtardınız da bu ambargoyla karşı karşıyayız. Ambargo mu var bizim bilmediğimiz? Kötü yönetimden başka hiçbir şey yok maalesef" dedi.

'O, HELALLEŞECEKLERİMİZDEN DEĞİL HESAPLAŞACAKLARIMIZDAN'

Ardından basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' söylemleriyle ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Cumhurbaşkanının helalleşmek üzerinden bir beklentisi varsa o helalleşeceklerimizden değil hesaplaşacaklarımızdan; kendisi, damadı, atadığı ve sonra yüce divandan kurtardığı 4 bakan başta olmak üzere " diye konuştu.

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