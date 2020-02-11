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Çin'de sokaklar kamyonlarla dezenfekte ediliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Çin’de yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi.
Çin'de sokaklar kamyonlarla dezenfekte ediliyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgına karşı, Çinli yetkililer tarafından çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

YÜZLERCE KAMYON SOKAKLARA DEZENFEKTAN SIKTI

İnsanların maske takmadan sokağa çıkmadığı ülkenin Luoyang şehrinde yüzlerce kamyon bir araya gelerek, Koronavirüs tehdidi nedeniyle sokaklara dezenfektan sprey sıktı.

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