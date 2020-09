Nefes alamıyorum, ciğerlerim yanıyor. Çok zor, boğuluyorum! Covid- 19 hastalığından yoğun bakımda kurtulmaya çalışanlardan gelen feryatlar, ikazlar, uyarılar bunun ne kadar zor, yaşanamaz olduğunu gösteriyor. Hastaları için çırpınırken hayatını kaybeden bir doktorumuz ‘Nefes alamıyorum, çekilmiyor. Lütfen dikkat edin. Yaşamak sizin elinizde…’ diyor. Tedbirler elimizde. Eğer kurallara uyarsak Allah’ın izni ile kurtuluruz veya yakalanmayız.

Görünmeyen virüs dünyayı teslim aldığına göre her kesim buna destek vermeli kurallara uymalıyız.

1-) Maskemizi mutlaka takmalıyız.

Yasadan daha çok kendimize ve insanlara saygımızdan kendi geleceğimiz, yaşamamız için, başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için lütfen saygı, kurallara uyalım.

2-) Mesafe: Coşkularınızı, heveslerinizi, düğünlerdeki halayları, asker uğurlamayı, genel kurullardaki itilip kakılmaları bir tarafa koyup, terk edip, sevgi, saygı, diğerlerinin haklarına hürmeten yaşayalım, yaşatmak için mesafeyi koruyalım.

3-) Hijyene dikkat edelim. Temiz olmak, pırıl pırıl, benden sana zarar gelmez görünüşü güven ortamı ne güzel.

- Ellerini sabunlamak

- Dezenfektelere dikkat etmek, her yere değmeyelim, zorunlu olursan en kısa zamanda elini sabunlamalısın. Hijyen hepimize lazım.

‘Temizlik imandandır.’ Temiz insan güzeldir. Temizlik kuralları, değerleri, programı olan kendine ve topluma yararlı olandır. Pislik pisliği, hastalığı, covid-19’u getirir.

Bu kurallara geleceğimiz için hep birlikte uyalım. Bunun siyasi partisi, vakfı, sanatçısı, erkeği, bayanı vs. topyekun insanlığın başında, kurtulmaya çalışmamız gereken ortak bir hastalıktır.

Covid-19 ilk başladığında yönetim, başından sonuna kadar her kademe çok güzel yönetti. Sokağa çıkma geldiğinde sağlık bakanlığı an be an çok güzeldi. Tehlikenin boyutu büyük bir kesimce kavrandı. Uyulmaya gayret edildi. Virüs kontrol altına alınmaya başladı.

Bu kadar hastaneye ne gerek var diyenler, hürriyetimiz, özgürlüğümüz kısıtlanıyor, özgürlüğümüzü kimse kısıtlayamaz gibi suyun yönünü değiştirmeye çalışanlar kısıtlamalar gevşetince işler iyi gidiyor diye sevinirken kurallar yavaş yavaş ihlal edilmeye başladı dediler.

Sağlık Bakanlığı kendisini üzseler de mücadeleyi bırakmadı. Bu sefer bu kadar hastaneye ne gerek var, özgürlüklerimiz kısıtlanıyor diyenler şimdi de neden özgürlükler bu kadar serbest bırakılıyor? Tedbirler neden azaltılıyor, diye bağırmaya başladı. Öbür taraftan kontrolden çıkmış sanal dünya habire yalan haber yayıyor. Virüsü çıkartanların hedefi insanları korkutmak, sindirmek hedeflerine yardımcı oluyorlar.

Diğer taraftan yeni dünyada önde lider olma yolundaki çalışma ve gayretini çekemeyen Fransız Cumhurbaşkanı başta olmak üzere piyon Yunanistan’ı üzerimize göndermeye çalışarak Avrupa’nın yıkılışını durdurmaya çalışıyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı emperyalist sömürü çarklarının arasında Libya’da ne kadar masumun canını aldıklarını açıklasınlar. Bugün Libya vs ülkeler bir dilim ekmeğe muhtaç eserleriniz yürek yakıyor. Bu sömürü çarklarının başında olanlar Türkiye’nin üç tarafı deniz olsun ama bir balık bile yakalamasın istiyorlar.

Görmüyor musun Oruç Reis, Fatih, Yavuz sırayla geliyorlar. Akdeniz, Karadeniz’deki hayırlı çalışmalara şahitlik yapıyoruz.

Dünya yeniden kuruluyor. Mazlumların yüzü gülecek. Güzel günler geliyor. Sömüren değil, paylaşan, öldüren değil yaşatan, adil, hakkın hakim olduğu, insanların nefes aldığı, şükür dolu günler geliyor.

Evde kal; kitap okuma zamanı.