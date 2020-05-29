Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki polis şiddeti olayını kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüne ilişkin, 'Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla George Floyd için başsağlığı mesajı yayımladı. Floyd'un öldürülmesini kınayan Erdoğan, "ABD'nin Minneapolis kentinde, George Floyd'un işkenceyle ölümüne yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, hepimizi derinden üzdü ve aynı zamanda dünya çapında karşı çıktığımız haksız düzenin en acı verici tezahürlerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Peygamber Efendimiz'in ilkelerine uygun olarak ırk, renk, din, dil veya inanca dayalı herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Beyazın siyah, siyahın da beyaz üzerinde bir üstünlüğü yoktur"

Cumhurbaşkanı, 'insanlık dışı' olarak nitelendirdiği eylemin faillerinin 'hak ettikleri cezayı' almalarını umduğunu belirtirken, "Konunun takipçisi olacağız. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" diye devam etti.