  • BIST 1.522,040
  • Altın 555,97
  • Dolar 9,6098
  • Euro 11,1528
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet' soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Aydın aracılığıyla verdiği dilekçede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayet' soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınmasını istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunduğu dilekçede, siyasi cinayet iddialarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı beyanlarına dayandığını iddia ettiği, Erdoğan'ın 15 Aralık 2018, 26 Mayıs 2021 ve 7 Ekim 2021'deki konuşmalarına değindiği, Erdoğan'ın bu konuşmalarındaki niyet ve yaklaşımlarına dair beyanının alınmasını müteakip kendisinin de gerekli beyan ve değerlendirmeleri başsavcılığa yazılı sunacağını bildirdiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıla yaklaşan siyasi hayatının hiçbir evresinde şiddete ve türevlerine tolerans göstermediği, barışçıl, meşru ve demokratik siyaset tarzını siyasi yolculuğunun temel referansı olarak belirlediği vurgulanan dilekçede, bu nedenle Erdoğan'ın bir kısım beyanlarını bağlamından kopararak, siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermenin gerçekçi, sorumlu ve makul bir yaklaşım olmadığı gibi iyi niyetle de bağdaşmayacağı belirtildi.

Dilekçede, "Yaklaşık üç yıl önceki bir konuşmayı, bugünlerde dile getirilen siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermek korku ve paniğe neden olabilecek, toplumun huzurunu bozabilecek iddialarının ne kadar sorumsuzca dile getirildiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında şiddeti çağrıştıracak, siyasi cinayet iddialarına dayanak teşkil edebilecek hiçbir ifade olmadığı vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Muhalefetin iktidarı eleştirmesi, uyarması ne kadar meşru ise Cumhurbaşkanımızın, muhalefeti eleştirmesi ve uyarması da o kadar meşrudur. Cumhurbaşkanımızın, muhalefete ve muhalefet liderlerine yönelik olarak halkın gösterdiği ve şiddet içermeyen demokratik tepkileri tasvip ve takdir etmesi de hukuk dışı bir çağrı olarak nitelendirilemez. Kaldı ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, milletvekili sıfatını haiz olması hasebiyle ceza hukuku bağlamında kamu görevlisi de sayılmaktadır. Dolayısıyla bildiklerini, varsa elindeki belge ve delilleri, herhangi bir şart ileri sürmeksizin yetkili makamlarla paylaşması yasal bir zorunluluktur. Bu nedenle 15 Ekim 2021 tarihli dilekçesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmek için ileri sürdüğü koşulların hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Dilekçede sonuç olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulması için lüzumlu usuli işlemlerin, iddiaların vahameti de dikkate alınarak ivedilikle yerine getirilmesi vekil olarak talep edilmiştir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine 13 Ekim 2021'de resen soruşturma başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Aydın aracılığıyla 15 Ekim 2021'de de başsavcılığa yazılı beyanda bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi kabul edildi.13 Ekim 2021 Çarşamba 16:28
  • CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar ve yönetimi görevden alındı11 Ekim 2021 Pazartesi 19:51
  • Akşener: Seçim kararı alsınlar, cumhurbaşkanını öğrensinler11 Ekim 2021 Pazartesi 18:52
  • Destici: Biz partilerin terör uzantılarıyla iş birliğine karşıyız10 Ekim 2021 Pazar 20:36
  • Iraklılar sandık başında10 Ekim 2021 Pazar 13:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici ile görüştü07 Ekim 2021 Perşembe 17:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesi 2022 sonuna kadar çözülecek07 Ekim 2021 Perşembe 16:48
  • Mustafa Destici: 2023 seçimlerinde tahminlerin ötesinde netice alacağımıza inanıyorum06 Ekim 2021 Çarşamba 22:04
  • Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret06 Ekim 2021 Çarşamba 17:59
  • AK Parti'li Turan: Parlamenter sistem çalışması siyasi irtica faaliyeti06 Ekim 2021 Çarşamba 17:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti