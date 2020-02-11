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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib saldırısıyla ilgili açıklama: Bedelini çok ağır ödeyecekler

Erdoğan, İdlib'de Mehmetçiğe yönelik alçak saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ağır ödeyecekler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib saldırısıyla ilgili açıklama: Bedelini çok ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.

Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım." 
 

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