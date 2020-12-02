  • BIST 1.329
  • Altın 458,780
  • Dolar 7,8207
  • Euro 9,4257
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 11 °C
»

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Rayburn ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Külliyesi'ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere, Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı.

İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği görüşmede, rejim ve destekçilerinin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine rağmen, çatışmasızlık ortamının korunması yönünde Türkiye'nin sahadaki ve masadaki kararlılığı belirtildi.

Muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda, Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapılırken, 5 Mart mutabakatının muhafaza edilmesi noktasında, Türkiye'nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi.

Rejimin siyasi süreci yavaşlatma girişimlerine karşın, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanmasının gerekli olduğu kaydedilen görüşmede, bu yöndeki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Suriye'deki terör gruplarına her türlü siyasi, ekonomik ve askeri desteğin kabul edilemez olduğunun altı çizilen görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tehlikeye atacak hiç bir ayrılıkçı unsurun, Suriye'nin geleceğini şekillendirecek siyasi sürece dahil edilmemesi gerektiği ABD'li muhataplara iletildi.

Görüşmede ayrıca, DEAŞ, PKK/PYD/YPG dahil, tüm terör örgütlerine karşı ayrım yapılmaksızın ortak mücadelenin gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Turan Güneş Bulvarı'nda köprülü kavşak inşa edilecek02 Aralık 2020 Çarşamba 13:58
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Türk-Rus Ortak Merkezi'nin inşaatı yapılıyor02 Aralık 2020 Çarşamba 13:57
  • Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanacak02 Aralık 2020 Çarşamba 13:44
  • Bank Asya'ya 2,5 milyon lira yatıran avukatın yargılanmasına başlandı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
  • Bakan Selçuk: 3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu02 Aralık 2020 Çarşamba 13:19
  • İHH'dan Suriye'ye 470 ton sebze ve meyve yardımı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:18
  • Otobüsçüler şehirler arası seyahatte 'özel araç' kararından memnun02 Aralık 2020 Çarşamba 13:12
  • Anayasa Mahkemesinden 'savunma hakkının ihlali' kararı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:11
  • 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkındaki soruşturma sürüyor02 Aralık 2020 Çarşamba 13:10
  • Rize-Artvin Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 85'i tamamlandı02 Aralık 2020 Çarşamba 13:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti