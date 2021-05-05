Dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı

Olay, saat akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Kızılay Parkı’nda meydana geldi. Market alışverişinden dönen Halil Tokgöz, evine 20 metre kala çocuk parkında dinlenmek için banka oturduğu sırada aniden yere düştü. Tokgöz’ün yere düştüğünü ve hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri nefes almadığı ve kalbi atmadığını tespit ettiği Tokgöz’ü hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Park içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tokgöz tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. yol boyunca ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tokgöz, hayata döndürülemedi.
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