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Dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı

BOLU'da, market alışverişinden döndüğü sırada evine 20 metre kala parkta fenalaşarak yere yığılan Halil Tokgöz (59), dakikalarca süren kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.
Dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı

Olay, saat akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Kızılay Parkı’nda meydana geldi. Market alışverişinden dönen Halil Tokgöz, evine 20 metre kala çocuk parkında dinlenmek için banka oturduğu sırada aniden yere düştü. Tokgöz’ün yere düştüğünü ve hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri nefes almadığı ve kalbi atmadığını tespit ettiği Tokgöz’ü hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Park içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tokgöz tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. yol boyunca ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tokgöz, hayata döndürülemedi.

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